金門》引水典禮、陳建仁水災出遊引爆反綠情節 民進黨心中真有金門？

陳滄江問政風格犀利，被視為「大炮」級縣議員。(李金生攝）

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中時電子報
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從8月金廈通水典禮差點「喊卡」後，到總統蔡英文缺席八二三砲戰60週年週年紀念，結果隔天副總統陳建仁卻在南部大水災後赴金門遊玩，還有民進黨副秘書長徐佳青的「823砲戰只是國民黨跟共產黨的戰爭」說，致使金門瀰漫「反綠情節」，更讓金門人質疑民進黨心中真的有金門嗎？

8月31日，民進黨金門縣議員陳滄江宣布退出民進黨。而讓陳滄江做出這樣的決定正是因為民進黨要求通水延期，加上副總統陳建仁雨災期間旅遊金門，引發地方強烈反彈，迫使陳滄江退黨同時也不參選縣長。

陳滄江退出民進黨那天哽咽表示，「民進黨執政這2年，多少政策違背了民意，就以最近兩岸引水典禮爭議、八二三是金門人的戰役之說，以及副總統在台灣淹水時赴金旅遊，在在都傷害了金門鄉親的感情，這樣錯亂的民主價值，讓基層無法承受之重於萬一，可以說民進黨自絕於金門，離金門民意愈來愈遠」。

而國民黨金門縣長候選人楊鎮浯在接受《美國之音》採訪時，也指出民進黨未出席在通水典禮以及823砲戰60週年紀念，只會加深金門人對民進黨的不信任，更會讓人覺得民進黨沒有把金門人放進去。且民進黨副秘書長徐佳青竟說出823砲戰只是國民黨跟共產黨的戰爭，那在這個戰爭中死傷的金門人又算什麼？

《聯合報》曾報導，設籍金門的大陸委員會副主委邱垂正表示「他愛金門也支持通水典禮，但也希望金門民眾體諒大陸的打壓」。然而結果卻是陳滄江看不下民進黨對金門所做所為，退出他引以為傲的民進黨。可以說，「民進黨自絕於金門，離金門民意愈來愈遠」。

(中時電子報)

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