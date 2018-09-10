影）不滿分不到家產 退役少校竟搶銀行

2018年09月10日 11:34 中時 葉書宏

60歲沈姓男子涉嫌搶銀行未遂，警方查獲相關證物。（葉書宏翻攝）

60歲沈姓男子涉嫌搶銀行未遂，警方查獲相關證物。（葉書宏翻攝）

「要做一條大條的給媽媽看！」60歲沈姓男子向母親要求分家產未果，6日中午12時許，持西瓜刀到新北市中和區連城路某銀行搶劫，行員機警按下警鈴，沈嫌倉皇逃逸，3天來藏匿在雙北市、桃園市、新竹市的三溫暖，9日在台北市落網，訊後被依強盜罪嫌法辦。

警方調查，沈嫌為退役少校、有詐欺前科，離婚後獨自居住在新北市土城區，日前不滿母親都將家產分給胞弟，常與家人發生爭吵，更揚言說「要做一條大條的給媽媽看！」

沈嫌6日先到超商購買西瓜刀，隨後轉往新北市中和區連城路某銀行，他頭戴頭戴鴨舌帽、蒙面、穿著黑色風衣，抵達櫃檯前突然亮出西瓜刀大喊「把錢交出來！」行員機警按下警鈴，沈嫌察覺有異，未搶到一毛錢倉皇騎機車逃逸，沈嫌隨後又換汽車逃逸。

不滿分不到家產 退役少校竟搶銀行。

警方獲報後鎖定沈嫌，沿途調閱監視器發現沈嫌3天來藏匿在雙北市、桃園市、新竹市的三溫暖，他並未居住在旅社，都以三溫暖及車內為家。警方沿途跟到台北市松山區某三溫暖外埋伏，趁沈嫌走出三溫暖準備至停車格取車時將其壓制逮捕。

沈嫌供稱，因不滿母親都把家產分給胞弟，揚言要要做一條大條的給媽媽看！才會計畫持西瓜刀搶銀行。警訊後被依強盜罪嫌法辦。

(中時 )