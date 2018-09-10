釋出5萬職缺助退休公教？李來希4字轟柯市府

全國公務人員協會理事長李來希。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

七月年改上路後，引發許多退休軍公教不滿，台北市長柯文哲決定釋出兼職職缺，北市府盤點府內5萬個兼職工作，優先提供給退休公教人員「補貼收入」。對此，全國公務人員協會理事長李來希怒轟「柯文哲以為軍公教人員那麼好騙嗎？」李更質疑柯文哲這時候推出這個措施是典型的選舉「政治算計」。

年金改革衝擊許多退休軍公教人員，柯文哲便要求幕僚規畫「加強照護關懷退休人員方案」，近期盤點府內30多個局處，整理出5萬個臨時性工作，除了占大宗的各級學校短期代課教師，還包括標案審查委員、諮詢委員、宣導員和講師等，每次出席約有2500元，講師鐘點費則以2000元計算，各工作薪酬不等。

對此，李來希稍早在臉書發文指出，台北市政府推出這項紓困方案，仍跳不出傳統以工代賑的舊思維。李來希指出，年改確實傷害到退休軍公教人員養老生活，從紓困計劃的主軸顯示，柯P承認所謂年金改革的負面效應。此外，李說五萬個職缺只是「假象」，他說不過是一些臨時性的任務工作，談不上什麼職缺。此外，李說這些工作都必須學有專精，同時大概都是屬於高階退休人員的工作，基層軍公教人員高攀不起，「別忘了，所謂的退撫改革受影響最大的是基層人員的老年經濟生活安全，柯文哲的五萬個職缺顯然只是個假象而已」。

李來希也提及，這個時候推出這個措施顯然是「算計」，是典型的選舉政治算計，目的就是收割決心唾棄民進黨的藍營或是中間選民的選票，柯文哲不是有心照顧退休軍公教人員，利益性的考量才是重點，「我只是納悶這個算計恐怕無法讓他得逞，柯文哲曾經說年金改革『明顯違憲』的話，既然是違憲立法，作為父母官的台北市市長，為什麼沒有帶頭抗拒？投機性格昭然若揭，柯文哲以為軍公教人員那麼好騙嗎？」李來希最後強調，這件事剛好可以印證這次的軍公教年金改革是個錯誤的政策。

(中時電子報)

文章來源：李來希臉書

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