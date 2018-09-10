新北成立區塊鏈推動辦公室 助產業轉型

新北市區塊鏈推動辦公室10日上午於三重區創力坊成立，由新北市長朱立倫主持啟用儀式。（譚宇哲攝）

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區塊鏈技術為數位時代新興趨勢，已創造出比特幣虛擬商品經濟，新北市府創全國之先成立「新北市區塊鏈推動辦公室」，邀請區塊鏈應用產業進駐，推動場域實驗、人才培育、產業媒合及國際合作等4大面向工作，協助產業加速轉型，打造完整的區塊鏈產業生態系。

區塊鏈的基礎概念是運用去中心化技術於網路上創造共享體系，而資料本身具備獨立性、公開性和不可竄改性，讓使用者得以共享資料並兼顧安全性，除了在財務金融的運用外，在技術層面、應用方式和發展空間上，都充滿各種可能性。

新北市區塊鏈推動辦公室10日上午於三重區創力坊成立，由新北市長朱立倫主持啟用儀式，立法委員許毓仁及海內外區塊鏈應用業者皆到場參與，業者並現場示範區塊鏈技術應用，將與市長自拍合照上傳至區塊鏈網路，解釋所有權標售及轉移的過程。

朱立倫表示，區塊鏈技術發展將成為第4波工業革命的重要引擎，為協助眾多無法自力導入新科技的中小企業轉型升級，特別成立「新北市區塊鏈推動辦公室」，未來將以場域實驗、人才培育、產業媒合及國際合作四大面向為工作重點，初期將以培育區塊鏈人才為主軸，同時規畫成立區塊鏈實驗基地，打造出完整的區塊鏈產業生態系。

區塊鏈推動辦公室進駐團隊「 BizWitcher收併購平台」創辦人張哲維說，區塊鏈應用非常廣泛，幾乎所有實體資產皆可以虛擬化交易，過去實體資產轉移是俗稱的頂讓，需要透過會計或代書等第三方把關，透過區塊鏈技術可讓資產交易過程具備「可追蹤性」及「加密安全性」等，交易過程中更安全有保障。

(中時 )

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