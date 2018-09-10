《全台最速報》日人腳踹慰安婦銅像 高思博率國民黨議員抗議

2018年09月10日 11:33 中時電子報 綜合報導

◎日人腳踹慰安婦銅像 高思博率國民黨議員抗議

國民黨台南市黨部旁8月中設立一尊慰安婦銅像引發日本不快，日本「慰安婦之真相國民運動組織」6日派代表向國民黨部主委謝龍介「討論」，卻傳出日本代表事後腳踹銅像，謝龍介10日將前往日本在台交流協會抗議，要求日方道歉，國民黨台南市長參選人高思博10日上午在慰安婦廣場前強烈抗議，國民黨籍台南市議員全部甲級動員相挺。

◎雨量未達標仍淹 柯市府挨批自我感覺良好

台北市上周六傍晚急降雨造成市區多處淹水，市長柯文哲稱是時雨量超過設計標準造成，不過，市議員王鴻薇、徐弘庭10日質疑，全北市當天有213處淹水，其中至少有50處降雨量根本沒有超過78.8毫米的設計標準；對此，北市水利處回應，降雨會隨時間、空間不同，測站數值雖沒那麼高，但有可能因雨水流動造成淹水，至於側溝也會全面清查。

◎二度涉毒被逮 本土劇男星江俊翰警局偵訊

本名廖文豪的本土劇男藝人江俊翰，１０日清晨６時涉嫌毒駕開車行經康定路時，遭萬華分局桂林所員警發現可疑攔下盤查，警方在車內中央扶手處發現一只施打過的針筒，經員警初驗發現內有安非他命成分，江俊翰見抵賴不過，只好承認針筒是自己的，警方隨於逮捕帶回偵詢，目前已移送萬華分局偵查隊等候解送北檢。

◎天候不佳影響 往返綠島.蘭嶼交通船停駛

受熱帶低壓影響綠島、蘭嶼已出現風雨，由於海象不佳，台東往返蘭嶼、綠島交通船今天上午宣布，因海象不佳，10日上午8時30分過後往返綠島、台東-蘭嶼及後壁湖-蘭嶼航線船班，全數航班取消。

(中時電子報)