《全台最速報》日人腳踹慰安婦銅像 高思博率國民黨議員抗議

日人腳踹慰安婦銅像 高思博率國民黨議員抗議

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎日人腳踹慰安婦銅像 高思博率國民黨議員抗議

國民黨台南市黨部旁8月中設立一尊慰安婦銅像引發日本不快，日本「慰安婦之真相國民運動組織」6日派代表向國民黨部主委謝龍介「討論」，卻傳出日本代表事後腳踹銅像，謝龍介10日將前往日本在台交流協會抗議，要求日方道歉，國民黨台南市長參選人高思博10日上午在慰安婦廣場前強烈抗議，國民黨籍台南市議員全部甲級動員相挺。

◎雨量未達標仍淹 柯市府挨批自我感覺良好

台北市上周六傍晚急降雨造成市區多處淹水，市長柯文哲稱是時雨量超過設計標準造成，不過，市議員王鴻薇、徐弘庭10日質疑，全北市當天有213處淹水，其中至少有50處降雨量根本沒有超過78.8毫米的設計標準；對此，北市水利處回應，降雨會隨時間、空間不同，測站數值雖沒那麼高，但有可能因雨水流動造成淹水，至於側溝也會全面清查。

◎二度涉毒被逮 本土劇男星江俊翰警局偵訊

本名廖文豪的本土劇男藝人江俊翰，１０日清晨６時涉嫌毒駕開車行經康定路時，遭萬華分局桂林所員警發現可疑攔下盤查，警方在車內中央扶手處發現一只施打過的針筒，經員警初驗發現內有安非他命成分，江俊翰見抵賴不過，只好承認針筒是自己的，警方隨於逮捕帶回偵詢，目前已移送萬華分局偵查隊等候解送北檢。

◎天候不佳影響 往返綠島.蘭嶼交通船停駛

受熱帶低壓影響綠島、蘭嶼已出現風雨，由於海象不佳，台東往返蘭嶼、綠島交通船今天上午宣布，因海象不佳，10日上午8時30分過後往返綠島、台東-蘭嶼及後壁湖-蘭嶼航線船班，全數航班取消。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
釋出5萬職缺助退休公教？李來希4… 吳音寧出席雙首長會議又扯韓國瑜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。