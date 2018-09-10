男子駕贓車遇警拒捕 勇警擊破車窗逮竊嫌

男子駕贓車遇警拒捕，勇警擊破車窗逮竊嫌。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
男子駕贓車遇警拒捕，勇警擊破車窗逮竊嫌。(警方提供)

桃園市龍潭分局中興派出所警員羅駿宏與董倢亨，9日凌晨執行巡邏勤務，行經龍潭區中豐路段，發現失竊汽車隨即通報線上警網攔截圍捕，駕駛劉姓男子一度拒絕停車受檢，過程中還猛烈衝撞警車，最後員警以擊破車窗方式將車內駕駛劉男、乘客傅女等2嫌順利逮捕到案。

龍潭警方9日凌晨執行巡邏勤務時，行經本轄龍潭區龍平路段時，見一輛紅色自小客車形跡可疑，經查詢發現該車為失竊車輛，警方隨即尾隨查緝，同時並通報線上警網啟動攔截圍捕。該自小客車在逃逸途中卻駛入死巷，未料嫌犯竟為了脫逃，大膽倒車衝撞巡邏警車拒捕，警方隨即以警車抵住該贓車，下車以車窗擊破器擊破車窗後，將車內2名嫌犯順利逮捕。

過程中，羅姓員警遭碎裂車窗割傷左手腕，經送醫治療縫5針後已無大礙，另劉嫌疑舊傷肩膀鋼釘脫落送醫治療後亦無大礙，事後2嫌坦承車輛是從新竹地區偷竊後，開往桃園龍潭，警方訊後依竊盜、妨害公務、毀損公物、傷害等罪嫌移送法辦，另仍持續追查有無涉及其他刑案。

龍潭警分局長郭森永表示，年底選舉將屆，為了嚴密維護轄區治安，查緝打擊各類非法犯罪，針對於在深夜易發生各類犯罪情事時段，特別縝密規劃加強威力掃蕩勤務，以有效杜絕各類案件發生，為期全面淨化選前社會治安，民眾倘發現不法情事，應就近向警察機關報案，共同打擊犯罪。

(中時 )

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