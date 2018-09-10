圓山董事長交接 王國材推俄羅斯市場

2018年09月10日 11:49 中時 王思慧

圓山大飯店今日舉行第十五屆董事長交接，原任董事長張學舜交棒給新任代理董事長王國材。王國材表示，上任後有三件事要做，解決公共運輸問題、形象及數位轉型、強化俄羅斯及國民旅遊市場，希望繼續帶動圓山大飯店吸引旅客及民眾，至少在接棒前該做的事持續進行。

王國材今日表示，自己是接中間的棒，在交棒前有三件事要做，首先是解決公共運輸問題。台北和高雄圓山公共運輸不易到達，是旅客最常反映的問題，會再和高雄市政府討論電動公車接駁衛武營捷運站與圓山飯店的可行性；台北圓山捷運站接駁車也要設立站牌，讓搭乘的客人更迅速找到位置，有便利的交通，才能讓旅客前來飯店消費。

第二個是形象及數位轉型，圓山歷史地位與豐富的故事，正是吸引外國旅客的造訪的因素。從日本神社時期至今，有許多國家元首、政要下榻這裡，保留圓山的歷史、文化價值，與注入現代元素，迎合各年齡層旅客在住宿與用餐環境上的需求，也希望能讓年輕人買單。另透過大數據分析、AI、網路平台加強飯店管理與宣傳行銷，提升圓山在世界的能見度，吸引世界各國的旅客前來。

最後是強化俄羅斯及國民旅遊市場，加強4000萬俄羅斯市場行銷及推動圓山國民旅遊專案。俄羅斯與圓山也是有故事聯結的，蔣經國先生的夫人蔣方良女士，大家都知道她是俄國人。另外，國旅去年有1.8億人次，預計推動8000元國旅平價套裝行程，吸引國旅卡使用者，例如結合高雄圓山大飯店住宿與澄清湖的休閒活動。

(中時 )