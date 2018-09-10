吳音寧出席雙首長會議又扯韓國瑜 被產發局長霸氣打臉

北農總經理吳音寧。（本報系資料照片）

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中時電子報
第一果菜市場改建案要150億？北農總經理吳音寧出席雙首長會議

第一果菜市場改建案爭議，北農總經理吳音寧在千呼萬喚中今日出席了雙首長會議，吳音寧覺得北農明明提了新案，市場處卻採用韓國瑜任內的案子令人遺憾。被產發局長林崇傑霸氣打臉說，市場處提韓國瑜舊案不是事實，因為這案子本身就是一直在修正，並直說「我想不用在這邊做辯論。」並說北農7月正式函送的案子恢復原始面積，所以根本沒有一個叫做可以減少11億的案子。

北市府今天加開第一果菜市場改建的雙首長議會，由工務局長彭振聲、產發局長林崇傑主席，北農總經理吳音寧也出席。在吳音寧開始報告前，產發局長林崇傑便直接打臉吳音寧，他說，過去這個禮拜，一直在糾結北農三月的提案可以減少11億工程費用。

林崇傑說，北農3月版本減了很多需求內容，但七月北農正式送函過來又恢復原始面績，所以根本沒有一個叫作可以減少11億的案子。他強調，前幾天一直討論有一個案子可以減11億，最後其實沒有這個事情。

吳音寧在報告時，說北農是有公共任務的民間公司，改建工程是由市府主導，北農提出需求建議，很遺憾最終市場處送了106年11月先期規劃版本給新工處，此版本是韓總經理任內，所以中間北農的討論規劃都沒有納入。

吳音寧結束報告後，林崇傑再度打臉吳音寧說，市場處丟一個韓國瑜案子出來不是事實，他手一揮直說「我想不用在這邊做辯論」，因為這案子最早是韓國瑜任內，但過程中本來就是一直再修正，市場處並不是提出韓國瑜方案進來。

(中時電子報)

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