《大時代》江俊翰昔捲「搖頭性愛轟趴」 毀星途坦言作最壞打算

2018年09月10日 12:03 中時電子報 吳品瑤

本土劇男星江俊翰今清晨開車行經北市康定路一帶，遇警臨檢盤查時神色有異，之後被發現車上有注射過的針筒，初篩檢查出含安非他命成分，江俊翰因而被警逮捕帶回偵辦，事實上這並非他頭一次涉毒被捕，11年前江俊翰捲「搖頭性愛轟趴」，雖事後否認持有毒品，然仍讓演藝事業跌入谷底，最終改名「砍掉重練」。

如今在本土劇《大時代》中演出要角的江俊翰，11年前曾捲入「毒品轟趴」遭逮捕，據《ETtoday》報導，當時凌晨時分警方接獲民眾通報妨礙安寧，且表示有可疑人士出入位於北市龍江街一處民宅，而警方到場查看時，該民宅立刻將震耳欲聾的音樂聲關掉，但隔了3、40分鐘才開門，裡頭有約10名人員在「看電視」。

當時身為二房東的林男表示是正常聚會，然警方獲同意入內搜查後，竟在冰箱旁置物櫃中找到3顆搖頭丸，還在屋內其他地方找到保險套，因此將一行人帶回警局偵辦，江俊翰便是其中之一，起出警方並未認出他，但越看越面熟，才想起他是《金色摩天輪》裡的演員。

然當時江俊翰和一行人皆否認涉毒，還澄清之所以沒立即應門是因為該租屋處門鈴壞掉，更說一群朋友是要去KTV，才先行在該處會合，對於一行人中有愛滋病患者一事表示不知情，至於被起出搖頭丸則說是其中一人不小心帶了違禁品，而即使江俊翰強烈否認涉毒，然演藝工作仍受重創，手邊兩部大愛台戲約遭換角，他也坦言心理已作最壞打算，「真不行就轉行」，最後是改了藝名重新出發。

相隔11年，江俊翰如今再涉毒遭逮捕，趕拍中的新作《大時代》首當其衝，據悉，如今劇情走到第二代的故事，身為第一代的江俊翰戲份相對沒那麼重，本月8日劇組休假停班，隔天則沒有江俊翰的戲分，他上周也事先安排了今天(9/10)休假，沒想到凌晨他涉毒被捕，後續狀況有待觀察，所幸劇組有存檔，播出暫不受影響。

江俊翰涉毒消息傳出後，讓劇組相當意外，直呼平時看不出異狀，而他的經紀人目前沒接手機，《大時代》製作人王珮華族則說還在了解狀況中，但透露江俊翰是很認真的演員，表演相當細膩，且一開始為戲強力減肥8公斤，演到中年又二話不說增肥3公斤，而他的角色是上海人，說台詞需要語言轉換，他也在劇本上細細註記了何時說台語、何時講國語，「看他表演很感動」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)