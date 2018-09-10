卡娃伊！穿山甲化身「福鱗花海」喜迎台中花博

2018年09月10日 13:25 中時 盧金足

台中市政府建設局規畫10處具在地特色的小花海。（台中市府提供）

台中小花海喜迎花博！植栽萬紫千紅妝點城市！2018台中世界花博盛會即將來臨，台中市政府建設局規畫10處具在地特色的小花海，目前已完成東區、烏日、南區、后里及東勢等5處，其餘近期陸續完工。其中，位於東區干城、烏日區自治公園，分別打造「綻曳花海」及「福鱗花海」景觀，兩處地景花海區占地約2頃，栽植近40種多年生植栽，高達9600餘株展露風情，包括紫色、粉紅色、綠色等色系花卉裝飾城市，讓市民從生活感受花卉美學。

建設局長黃玉霖表示，東區早期為兵營駐紮，演變為兵仔市及果菜市場，市府利用花海及裝置藝術呈現在地演進歷程，並以「綻曳」音同「戰役」的概念，象徵戰地重生，而裝置藝術「希望之樹」的造形，象徵從鏽蝕的樹木本體中長出綠色的希望枝枒，花海則以迷彩形狀及大地色彩搭配，利用高低不同植栽組合，創造出虛實的空間延伸感與繽紛瑰麗的地景花海。

烏日區自治公園的「福鱗花海」以穿山甲鱗片造形為主，取其諧音「臨」，以花「鱗」代表福臨、財臨等吉祥寓意，分別於入口處及花海內展示擺設不同造型的穿山甲綠雕，並於鱗片噴繪金色，更強調福臨的代表。

期盼以穿山甲主題，呼應花博保育石虎的初衷，引起民眾對於保護穿山甲以及尊重自然的重視。

黃玉霖指出，兩處地景花海區占地約2頃，栽植近40種多年生植栽，數量高達9600餘株在展露風情，讓紫色、粉紅色、黃綠紅等不同色系的花色呈現，超吸晴，讓民眾享受被花海簇擁的氛圍。

為保護石虎，台中花博提出「1+2+10+N」的區域加值概念，其中10為在轄內10個區域規畫小花海，目前已完成東區、烏日、南區、后里及東勢等5處，其餘太平、霧峰、大里、清水、大甲等5處近期將陸續完工，作為迎接花博三大展區的前哨站，從點、線、面綠美化台中整體環境。

(中時 )