F16飛「假的」？ 前自由車奧運國手淚求幫忙

方芬芳(左三)帶領車隊很用心，得到家長的認同。（全國自由車協會提供）

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我國勇奪17金19銀31銅振奮人心的雅加達亞運會甫結束，卻驚傳前自由車奧運國手方芬芳遭到新竹縣新豐國中校方高層要求，往後不能接受徵召擔任中華隊教練的噩耗，方芬芳難過淚崩希望體育界幫幫忙！

由前自由車國手楊英棋教練栽培的方芬芳，大學畢業後開始擔任新竹縣隊助理教練，2005年11月任職新竹縣體育場，2011年1月3日到新豐國中報到擔任專任教練，新豐國中也是方芬芳母校，這份親上加親的感情，讓她帶隊格外用心。

方芬芳帶領新豐國中自由車隊從2012年到2016年全中運連續5年勇奪國男組團體總冠軍，隨後雖因學校政策和方針的調整，直到2018年在7年的全中運仍然拿下19金(含5次國男組總冠軍)、13銀(含1次國女組總亞軍)、10銅，戰績輝煌。

目前新竹縣自由車專任教練只剩方芬芳，她接棒薪傳繼續栽培後進，她執教功力受到家長和學生的肯定，但新學期開學第1天，她卻接獲校方長官指令：「別再被國家隊徵召了！」讓她難過淚崩，隔天凌晨2時，方芬芳因身體不適到醫院急診。

清晨5時多才拖著病體回到家，但心繫著孩子訓練，她還是在早上8時前到自由車場照顧選手，校方的要求讓方芬芳很無奈。她說，選手站上國際舞台不容易，一年一次的亞錦賽攸關大學甄審資格，且每次帶國家隊，陣中也都有新竹縣的孩子們。

方芬芳透露，新豐國中自由車隊的經費來源，是靠高中以上的學長、姐的教練獎金，與退休老師、廠商贊助維持，只盼校方能多給一點空間，讓她能奉獻一己之力，幫選手站上國際舞台。

亞運代表團讓總統府高規格派空軍出動F16戰機迎接並施放熱焰彈，同時承諾政府會朝體育預算加倍目標前進，不過，前奧運國手被徵召當中華隊教練卻遭遇阻力，兩相對照，令人不勝唏噓，誰能幫幫方芬芳？」

(中時 )

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