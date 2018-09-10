關鍵時刻非同尋常！大陸開始第五次點穴式外交

友善列印
中時

在俄羅斯遠東海參崴舉辦的第4屆東方經濟論壇11日將登場，大陸媒體公眾號「牛彈琴」評論稱，大陸新一輪外交攻勢又開始了，「點穴式外交」就在這個秋季重出江湖，特徵是「短、平、快」，只訪問一個國家，時間緊湊，而且內容豐富，成果豐碩。此次訪問非比尋常，在中美貿易戰的大背景下，更顯意味深長，而且不僅侷限中俄雙邊，更包括日韓等東北亞國家多邊合作。

針對第4屆東方經濟論壇11日在海參崴登場，大陸媒體公眾號「牛彈琴」評論指出，以往大陸領導人出訪，往往是多個國家一路訪。但點穴式外交，則非常明確，只訪問一個國家，這頗似武俠小說中武林高手「短、平、快」的點穴手法，不僅務實，時間緊湊，而且內容豐富，成果豐碩。

文章稱，點穴式外交並不常用。過去四年，總共五次，包括2014年2月出席俄羅斯索契冬奧會；2014年7月訪問韓國；2014年8月訪問蒙古國；2015年10月，訪問英國；2018年9月出席俄羅斯東方經濟論壇。

其特點在於，五次出訪，四次都是去鄰國；其中兩次還都是去俄羅斯；除俄羅斯外，三次都是國事訪問；去俄羅斯則都是特殊的外交訪問。

文章稱，2015年大陸外交最漂亮一仗，就是亞投行橫空出世。雖然美國日本極力抵制，並施壓其他國家拒絕參加，但英國卻不顧美國反對，率先公開宣佈加入亞投行，從而形成骨牌效應，西方國家紛紛加入，美日封鎖成為泡影，中英關係也進入前所未有的密切期。「這就是外交」。

文章強調，世界正面臨百年未有之大變局，大陸崛起更需要一個和平穩定的周邊環境。這次東方經濟論壇無疑對大陸、對俄羅斯、對東北亞來說，都是影響深遠。放在中美貿易戰的大背景下，這次點穴式外交顯然更意味深長。「這個秋天，一場外交大劇已開始上演。」

(中時 )

小心！貿易戰犧牲了中國這族群的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。