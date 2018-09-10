關鍵時刻非同尋常！大陸開始第五次點穴式外交

2018年09月10日 12:41 中時 楊家鑫

在俄羅斯遠東海參崴舉辦的第4屆東方經濟論壇11日將登場，大陸媒體公眾號「牛彈琴」評論稱，大陸新一輪外交攻勢又開始了，「點穴式外交」就在這個秋季重出江湖，特徵是「短、平、快」，只訪問一個國家，時間緊湊，而且內容豐富，成果豐碩。此次訪問非比尋常，在中美貿易戰的大背景下，更顯意味深長，而且不僅侷限中俄雙邊，更包括日韓等東北亞國家多邊合作。

針對第4屆東方經濟論壇11日在海參崴登場，大陸媒體公眾號「牛彈琴」評論指出，以往大陸領導人出訪，往往是多個國家一路訪。但點穴式外交，則非常明確，只訪問一個國家，這頗似武俠小說中武林高手「短、平、快」的點穴手法，不僅務實，時間緊湊，而且內容豐富，成果豐碩。

文章稱，點穴式外交並不常用。過去四年，總共五次，包括2014年2月出席俄羅斯索契冬奧會；2014年7月訪問韓國；2014年8月訪問蒙古國；2015年10月，訪問英國；2018年9月出席俄羅斯東方經濟論壇。

其特點在於，五次出訪，四次都是去鄰國；其中兩次還都是去俄羅斯；除俄羅斯外，三次都是國事訪問；去俄羅斯則都是特殊的外交訪問。

文章稱，2015年大陸外交最漂亮一仗，就是亞投行橫空出世。雖然美國日本極力抵制，並施壓其他國家拒絕參加，但英國卻不顧美國反對，率先公開宣佈加入亞投行，從而形成骨牌效應，西方國家紛紛加入，美日封鎖成為泡影，中英關係也進入前所未有的密切期。「這就是外交」。

文章強調，世界正面臨百年未有之大變局，大陸崛起更需要一個和平穩定的周邊環境。這次東方經濟論壇無疑對大陸、對俄羅斯、對東北亞來說，都是影響深遠。放在中美貿易戰的大背景下，這次點穴式外交顯然更意味深長。「這個秋天，一場外交大劇已開始上演。」

(中時 )