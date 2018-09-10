奧運雙金許淑淨返校 勉學弟妹實踐理想

2018年09月10日 12:33 中時 林雅惠

選在開學前夕舉舉辦新生入學輔導的同時，正修科技大學別出心裁規劃「希望種子/Seeds of Change──植信念行動」，奧運雙金傑出校友許淑淨返校勉勵學弟妹，求學就像舉重一樣，必須不斷的熬練，歷經一次再一次的挫折，從中記取失敗的經驗，將有成功的一天，在學把書讀好，厚植自己的實力，才能在職場佔有一席之地。

校長龔瑞璋表示，正修傑出校友許淑淨是台灣有史以來第一位榮獲奧運雙金選手，優異的表現堪為學弟妹學習的好榜樣，不僅是正修之光，更是台灣之光。

正修科大開學前夕特別為新生舉辦「希望種子/Seeds of Change──植信念行動」，50多年的辦學績效獲肯定，新生人數持續增加，始業式系列活動就分成兩天進行，帶領大學新鮮人入學一開始，探索內在需求、找到生命最渴望的東西，大學四年更穩健實踐。

啟動儀式邀請傑出校友、奧運雙金得主許淑淨擔任「希望大使」，藉由許淑淨體壇奮鬥故事，作為新生學習典範，校長龔瑞璋並與許淑淨共同擔任新生的一日園丁，經由生動儀式，象徵性地在新生內心土壤撒下一顆希望種子，「希望種子」象徵新鮮人對未來的渴望、內在等待實踐夢想，地、水、火、風象徵孕育生命、孕育希望的四種元素。

正修舞蹈隊並以精湛舞蹈為新鮮人獻上雨水、太陽、微風物件及象徵生命四元素地、水、火、風，校長龔瑞璋表示，正修新鮮人就像是一塊充滿無限可能的土壤，只要學校給予陽光般的溫暖關懷，提供如雨水般滋潤的學習資源，再加上如沐春風般的學習環境，新鮮人心中的希望種子一定能發芽茁壯。

今年六月震撼退休從第一線選手轉換跑道擔任教練的許淑淨說，仍在摸索學習當一位好教練，正因為擔負教育者的新角色，對母校用心規劃的學生活動特別有感。

談到是否回學校擔任教職，目前就讀體大博士班的許淑淨表示，完成博士學位後，會再考慮這個問題。

幼保系新生楊玉鳳提到，可以在入學第一天看到許淑淨學姊，真的非常興奮，希望自己可以像學姊那樣勇敢追求夢想，為台灣爭光。

時尚生活創意設計系新生洪敏榕接著說，入學第一天，學校送植信念行動御守，希望正修四年可以實現所許下的願望。

(中時 )