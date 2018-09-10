奧運雙金許淑淨返校 勉學弟妹實踐理想

奧運雙金許淑淨(右二)返正修任希望大使，勉勵學弟妹築夢踏實。(林雅惠攝)

友善列印
中時

選在開學前夕舉舉辦新生入學輔導的同時，正修科技大學別出心裁規劃「希望種子/Seeds of Change──植信念行動」，奧運雙金傑出校友許淑淨返校勉勵學弟妹，求學就像舉重一樣，必須不斷的熬練，歷經一次再一次的挫折，從中記取失敗的經驗，將有成功的一天，在學把書讀好，厚植自己的實力，才能在職場佔有一席之地。

校長龔瑞璋表示，正修傑出校友許淑淨是台灣有史以來第一位榮獲奧運雙金選手，優異的表現堪為學弟妹學習的好榜樣，不僅是正修之光，更是台灣之光。

正修科大開學前夕特別為新生舉辦「希望種子/Seeds of Change──植信念行動」，50多年的辦學績效獲肯定，新生人數持續增加，始業式系列活動就分成兩天進行，帶領大學新鮮人入學一開始，探索內在需求、找到生命最渴望的東西，大學四年更穩健實踐。

啟動儀式邀請傑出校友、奧運雙金得主許淑淨擔任「希望大使」，藉由許淑淨體壇奮鬥故事，作為新生學習典範，校長龔瑞璋並與許淑淨共同擔任新生的一日園丁，經由生動儀式，象徵性地在新生內心土壤撒下一顆希望種子，「希望種子」象徵新鮮人對未來的渴望、內在等待實踐夢想，地、水、火、風象徵孕育生命、孕育希望的四種元素。

正修舞蹈隊並以精湛舞蹈為新鮮人獻上雨水、太陽、微風物件及象徵生命四元素地、水、火、風，校長龔瑞璋表示，正修新鮮人就像是一塊充滿無限可能的土壤，只要學校給予陽光般的溫暖關懷，提供如雨水般滋潤的學習資源，再加上如沐春風般的學習環境，新鮮人心中的希望種子一定能發芽茁壯。

今年六月震撼退休從第一線選手轉換跑道擔任教練的許淑淨說，仍在摸索學習當一位好教練，正因為擔負教育者的新角色，對母校用心規劃的學生活動特別有感。

談到是否回學校擔任教職，目前就讀體大博士班的許淑淨表示，完成博士學位後，會再考慮這個問題。

幼保系新生楊玉鳳提到，可以在入學第一天看到許淑淨學姊，真的非常興奮，希望自己可以像學姊那樣勇敢追求夢想，為台灣爭光。

時尚生活創意設計系新生洪敏榕接著說，入學第一天，學校送植信念行動御守，希望正修四年可以實現所許下的願望。

(中時 )

樂高雄桌遊撩人 高雄款FB小編失… 不滿葉俊榮處理台大校長案 學者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。