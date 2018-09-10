造謠員林正港「流水席」 北市男被逮腿軟：不敢了！

2018年09月10日 12:53 中時 謝瓊雲

因為地板淹水，影片中流水席賓客全站在椅子上用餐。（謝瓊雲翻攝）

彰化警方科技偵防隊查出造謠製造假新聞的是台北市59呂姓男子，依違反社維法移送法辦。（謝瓊雲翻攝）

因為地板淹水，影片中流水席賓客全站在椅子上用餐。（謝瓊雲翻攝）

上月15日左右，網路社群上瘋狂轉傳一段以「暴雨中一群人站在淹水的椅子上吃流水席」的畫面，影片標題被直接點名「地點就在彰化員林」，由於八月份因鋒面導致彰化縣員林市強降雨後大淹水，不少人信以為真，彰化縣警局科技偵防隊主動調查，9日通知張貼影片上網的台北市呂姓男子通知到案，依觸犯《社會秩序維護法》移送法辦。

彰化縣政府10日也鄭重發出新聞稿嚴正澄清「假消息」，強調影片地點並非發生在台灣，推斷應該是在中國大陸。彰化縣警察局獲悉不實謠言，足以影響公共之安寧與社會秩序，近日也主動指示科偵隊介入調查並取得造假圖片，再以圖追查社群網站使用者資訊。

59歲呂男之後到案說明，向警方供稱，因看見電視新聞報導說員林淹大水，因此認為網路有關流水席的影片是發生在員林；在未經查證下，基於好玩的心態分享影片，並自行加註「發生地在員林」，再將不實訊息照片PO至社群網站群組與人分享，當時沒想到該貼文會造成民眾誤會。當得知將被送辦，吃上官司，呂男當場直呼「我以後不敢了！」

彰化縣警察局呼籲，民眾切勿以不實或造假影音資料、圖像任意發布在社群網站造成爭議。全案遭警方依社會秩序維護法，將呂嫌移請臺灣士林地方法院內湖簡易庭裁處。

(中時 )