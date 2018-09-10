造謠員林正港「流水席」 北市男被逮腿軟：不敢了！

彰化警方科技偵防隊推測影片發生地點應該是在大陸。（謝瓊雲翻攝）

友善列印
中時
因為地板淹水，影片中流水席賓客全站在椅子上用餐。（謝瓊雲翻攝）
彰化警方科技偵防隊查出造謠製造假新聞的是台北市59呂姓男子，依違反社維法移送法辦。（謝瓊雲翻攝）
因為地板淹水，影片中流水席賓客全站在椅子上用餐。（謝瓊雲翻攝）

上月15日左右，網路社群上瘋狂轉傳一段以「暴雨中一群人站在淹水的椅子上吃流水席」的畫面，影片標題被直接點名「地點就在彰化員林」，由於八月份因鋒面導致彰化縣員林市強降雨後大淹水，不少人信以為真，彰化縣警局科技偵防隊主動調查，9日通知張貼影片上網的台北市呂姓男子通知到案，依觸犯《社會秩序維護法》移送法辦。

彰化縣政府10日也鄭重發出新聞稿嚴正澄清「假消息」，強調影片地點並非發生在台灣，推斷應該是在中國大陸。彰化縣警察局獲悉不實謠言，足以影響公共之安寧與社會秩序，近日也主動指示科偵隊介入調查並取得造假圖片，再以圖追查社群網站使用者資訊。

59歲呂男之後到案說明，向警方供稱，因看見電視新聞報導說員林淹大水，因此認為網路有關流水席的影片是發生在員林；在未經查證下，基於好玩的心態分享影片，並自行加註「發生地在員林」，再將不實訊息照片PO至社群網站群組與人分享，當時沒想到該貼文會造成民眾誤會。當得知將被送辦，吃上官司，呂男當場直呼「我以後不敢了！」

彰化縣警察局呼籲，民眾切勿以不實或造假影音資料、圖像任意發布在社群網站造成爭議。全案遭警方依社會秩序維護法，將呂嫌移請臺灣士林地方法院內湖簡易庭裁處。

(中時 )

酒後爆口角 醉漢扛獵槍報仇 中鋼爆工安意外 1死1命危1重傷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。