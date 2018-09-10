第4屆東方經濟論壇明日登場 四大看點受關注

2018年09月10日 12:39 中時 楊家鑫

第4屆東方經濟論壇11日即將登場，中共黨媒《人民日報》海外版刊文稱，與往年相比，今年論壇格外引人注目，將是大陸國家元首首次出席東方經濟論壇。此次有四大看點，其一是看遠東地區新發展；其二看中俄關係新成果；其三看「東北－遠東」合作新氣象；其四則看區域合作新機遇。將為推動開放型世界經濟作出更大貢獻，也為地區發展增添更多新動能。

中共黨媒《人民日報》海外版刊文指出，第四屆東方經濟論壇11日至13日將在俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克（海參崴）舉行。與往年相比，今年的東方經濟論壇格外引人注目。大陸國家主席習近平將親自出席論壇，這將是大陸國家元首首次出席東方經濟論壇。

報導稱，此次論壇有四大看點，一看遠東地區新發展。近年來，俄羅斯政府對遠東地區重視程度不斷提升，出臺一系列優惠政策，成為俄投資增長最快的地區；二看中俄關係新成果。兩國元首繼續保持密切交往，這次將是年內第三次會晤，推動兩國關係更上層樓。

三看「東北－遠東」合作新氣象。遠東地區與大陸東北地區毗鄰，雙方合作佔據天時、地利、人和的優勢，成為中俄兩國地方合作的「排頭兵」。經過多年發展，中方已成為俄遠東地區最大合作夥伴和外資來源國，中方參與遠東跨越式發展區和自由港項目幾十個，遠東地區一半以上的投資專案由中方實施。

四看區域合作新機遇。近年來，中國、韓國、日本、蒙古國等地區國家均積極參與俄遠東地區發展建設。今年的東方經濟論壇，上述國家領導人將齊聚遠東，共謀合作。為推動開放型世界經濟作出更大貢獻，也為地區發展增添更多新動能。

(中時 )