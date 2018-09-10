不滿葉俊榮處理台大校長案 學者揚言占領校長室、部長室

台大法律系名譽教授賀德芬（中）等人到教育部請願，要求撤換台大代理校長、並重啟校長遴選。（林志成攝）

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台大新校長人選持續懸缺，一群台大退休教授今天提出起「葉俊榮部長的第三條路－撤換郭大維另換代理，重起台大校長遴選」主張，台大土木系名譽教授蔡丁貴還揚言，如果教育部未有具體回應，將發動台大師生占領校長室、社會大眾占領教育部長室。

台大法律系名譽教授賀德芬、中央研究院院士周昌弘等人，今天先召開記者會，要求教育補依法廢止郭大維擔任台大代理校長，並改派代理校長辦理重啟遴選，於一定期限內完成遴選工作，之後他們還到教育部前請願，表達訴求。

賀德芬表示，教育部長葉俊榮上任已兩個月了，「我們基於善意，這段期間容忍著他荒腔走板的奇言怪行，期待著他囗中有溫度的第三條路，直到他放棄為政策抗辯的職責，背叛－個長期做為行政法學者最低度的學術忠誠，摧毀政府法治的威信，是可忍孰不可忍？」

周昌弘則說，管中閔擔任台哥大獨董，而台哥大副董蔡明興又是台大校長遴選委員，這是很嚴重的利益衝突，台大校長遴選委員會在審查候選人資格時卻沒有注意到，這是很不好的示範。他認為現在台大代理校長郭大維很多行事都於法無據，譬如他無權任命副校長，也不能無止盡的代理下去。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說，管中閔對於外界的質疑，從未出面解釋，而是躲在後面，讓支持他的人出來抗爭，導致台大只能繼續擺爛，他無法接受管這樣的態度。至於郭大維，則站在管中閔這邊，同樣讓人不認同。

蔡丁貴指出，如果教育部未對他們的主張做出善意回應，那代表體制內行動已經失效，必須進行體制外抗爭。他將發動台大師生占領校長室、一般社會大眾占領教育部長室，用較為激烈的方式來達成訴求。

(中時 )

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