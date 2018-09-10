中秋連假來臨 交通須知看這裡

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今年中秋3天連續假期自9月22日至24日，交通部預估天氣狀況良好下，仍有大量出遊車潮湧上國道，部分路段壅塞仍難避免，交通部今整合鐵路、國道客運、離島航運等公共運輸，呼籲民眾多利用公共運輸少開車，而必須開車民眾，則多行駛替代道路。

交通部表示，鐵路部分，高鐵以服務西部為主，運能較平日提升13.3%，在連假期間早鳥及大學生專案仍維持適用，並視實際尖峰時段需求增加自由座車廂數及臨時增開北上全車自由座班次；台鐵以服務東部為主，全線運能較平日增加10.7%，每日開行樹林=花蓮及七堵=嘉義區間快車、東線新自強號實名制及返鄉專車等措施仍持續實施，東線普悠瑪號與太魯閣號，發售限量8折站票，另為分流尖峰時段旅運量，於中秋連假前一日、收假日，分別開行台北=花蓮及台北=台東紅眼列車，並提供七折優惠票價。

國道客運部分，西部規劃每日平均開行11,000班次，東部每日平均開行1,800班次；持續實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，共計88條路線平均優惠約為原始票價85折；台灣好行42條客運路線實施電子票證半價優惠措施，另使用電子票證搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）將提供基本里程或一段票免費優惠，以吸引民眾搭乘，減少使用私人運具，本次台北巿政府轄管之巿區公車也配合加入辦理。

離島航運部分，空運以服務離島航線為主，平均每日提供架次數及座位數較105年中秋連續假期增加約5%及0.2%；海運也規劃提高運能，另視天候狀況需要，適時啟動ABC應變計畫。

觀光部分，本次持續推動「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」及「台灣觀巴高鐵聯票」等優惠套裝旅遊行程；另就易壅塞景點路段，與各地道路主管機關及警察單位相互合作，加強道路及停車疏導措施，並於熱門遊樂區建立通報應變措施。

國道部分，入口高乘載管制於9月22日7至12時實施，於國1內湖至頭份、國3木柵至香山路段，各交流道南下入口匝道實施。9月22日及23日7至12時，於國5南港系統至坪林，各交流道南向入口匝道實施。9月23日及24日14至21時，於國5蘇澳至頭城，各交流道北向入口匝道實施。入口匝道封閉：9月22日及23日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下入口匝道，9月23日及24日0至24時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南等北上入口匝道。

連假期間收費時段採單一費率；每日0至5時，國道全線雙向暫停收費；國3新竹系統至燕巢系統，採通行費8折收費，另本次連假首度試辦假期前、後1日國道5號6至15時實施暫停收費措施，期轉移部分往返國5交通需求，減少尖峰時段瓶頸路段達到過飽和的機率，並減少壅塞延時。

交通部已請各客運業者機動加密班次，請民眾多加利用，相關搭乘資訊請上各縣市政府網站查詢。對仍自行開車前往活動地點民眾，高公局已規劃4條長途替代國道及7條地區短途替代道路，建議用路人以台9替代國5、以台63替代國6及以台61替代國1、國3，以避開壅塞路段，免受塞車之苦；另提供旅行時間預測及替代道路行駛時間即時資訊，用路人可於出發前收聽警廣、1968網站或App查詢最新國道路況，行駛中除有路側資訊可變標誌得知即時訊息外，行駛國5用路人，也可利用藍牙交通資訊推播系統，獲得最新即時路況。

(中時 )

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