韓SK海力士將在無錫投建醫院

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旺報

南韓的SK海力士集團9日宣布，公司將投資3億美元在SK海力士大陸工廠所在地江蘇省無錫市設立綜合醫院。這是SK海力士在半導體產業之外進行的最大規模投資。

SK海力士表示，SK海力士副董事長朴星昱今年4月在無錫市與無錫市委書記李小敏會面，簽署了在2022年前投資建成一座綜合醫院的協議，建設醫院的資金由SK海力士在無錫的半導體法人出資。

根據朴星昱與李小敏在簽約儀式上就「醫院將首先設置700～800個病床，根據成效評估，後期逐漸擴大到1500～2000個病床」達成協議。

SK海力士表示，設立醫院是SK海力士回饋社會的一種方式，未來這所醫院由誰經營、怎麼經營，現在還未確定下來。不過，SK電訊目前也正在無錫設立基於ICT（資訊通信技術）的健康保健中心，有觀察認為，SK集團已經正式在中國展開生物保健產業布局。

該醫院的定位是一家三級綜合醫療服務機構，將包括外科中心、內視鏡診療中心、腫瘤治療中心和洗腎治療中心等設施。

無錫是江蘇省內GDP最高的工業城市。SK海力士2006年在無錫建成D-RAM半導體工廠，幾乎承載了SK海力士D-RAM的一半產量。該工廠以20奈米級工程為主，負責生產用於電腦、伺服器、手機、圖像處理器等的D-RAM產品。目前，SK海力士是江蘇省內最大規模的外資企業。

SK海力士今年7月曾宣布將在無錫新建半導體代工工廠。

(旺報 )

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