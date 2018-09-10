吸引年輕世代 「台茶23號」飄濃郁花果香

「台茶23號」茶芽。（茶改場提供）

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「台茶23號」與青心烏龍茶湯比較。（茶改場提供）

農委會茶葉改良場推出紅茶新品種「台茶23號」，沒有大葉種茶的強烈收斂性，降低澀味口感，且散發濃郁花果香，可望獲得年輕世代青睞，將成紅茶市場生力軍。

紅茶是世界產量最多，且消費量最大的茶類，茶改場繼成功育種出台茶18號「紅玉」及台茶21號「紅韻」，深獲消費者喜愛，今年再正式命名推出新品種「台茶23號」，將推廣茶農種植，近期也將對外甄選商品名。

「台茶23號」來自日治時期台北帝國大學教授山本亮於安徽祁門茶區所採集之茶樹種子，經多年雜交選育，從台灣總督府中央研究所魚池紅茶試驗支所（茶改場魚池分場前身）起試驗研究，茶改場魚池分場於90年篩選出之品系「祈辦1」。

茶改場從104年起，將「祈辦1」與同為小葉種、可製紅茶的青心烏龍對照試驗，發現在相同生長時間內，新品種較青心烏龍發育快速，具有體質強健、不易受病蟲害，並且更耐旱等特性。

魚池分場長黃正宗表示，88年推出的「紅玉」為大葉種茶樹，具有薄荷、肉桂香氣，但口感收斂性強，入喉具強烈收縮感、比較澀，不受年輕世代所喜。黃正宗說，紅茶品茗重視韻味及滋味，但小葉種一般滋味比較淡，台茶23號沒有大葉種茶的收斂性，不會太澀，卻有顯著的甜花果香，且滋味甘醇韻濃，可望迎合年輕人市場。

(中時 )

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