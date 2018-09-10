不敵手機？網友盤點電視4大必備理由 這點最奇怪

2018年09月10日 13:08 中時電子報 戴安瑋

現人手一支手機，講電話、玩手遊外，就是追劇，有網友在ptt上表示，年輕人越來越少看電視，有些人則是一進門就打開電視卻不看，後來才知是當背景音，引起網友熱議，多數網友對「電視背景音」超有感，另有網友說出家裡必須要有電視的理由，包括「只收看新聞」、「吃飯配電視」及「追求安全感」等。

原po在ptt上po文說，跟朋友出去旅行幾次之後 就發現她很習慣一進房就開電視，但有時候就是開著電視滑手機，也不一定有在看內容，就是習慣有電視的聲音當背景音，要關她電視還不行。原本以為只有她這麼奇怪，後來跟其他人討論才發現，原來很多人也會這樣!他身邊有至少5個人有這種症狀。

網友紛留言討論，有網友說，「回家第一件事就是先打開電視，再開始做別的事情，整個空間如果沒聲音真的超不習慣」、「開著聲音比較不寂寞，我也是連洗澡都開著，希望一出來可以聽到聲音」還有網友說，「開著有時候聽到重點新聞就會注意一下，也算順便更新每天發生的時事」、「還是要注意一下時事啊～開著反覆播若剛好遇到有興趣的就會看一下」。

另有網友說，「吃飯配電視」、「現在真的看新聞就能配飯吃」、「看電視比看電腦更能放鬆」、「如果沒有想看的節目就轉購物台，有人一直講話的那種會比較有安全感」、「每天都開，有時只聽聲音，會覺得自己還存在著」。

(中時電子報)