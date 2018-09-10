不敵手機？網友盤點電視4大必備理由 這點最奇怪

網友盤點電視4大存在理由。示意圖。（資料照片/Panasonic提供）

友善列印
中時電子報

現人手一支手機，講電話、玩手遊外，就是追劇，有網友在ptt上表示，年輕人越來越少看電視，有些人則是一進門就打開電視卻不看，後來才知是當背景音，引起網友熱議，多數網友對「電視背景音」超有感，另有網友說出家裡必須要有電視的理由，包括「只收看新聞」、「吃飯配電視」及「追求安全感」等。

原po在ptt上po文說，跟朋友出去旅行幾次之後 就發現她很習慣一進房就開電視，但有時候就是開著電視滑手機，也不一定有在看內容，就是習慣有電視的聲音當背景音，要關她電視還不行。原本以為只有她這麼奇怪，後來跟其他人討論才發現，原來很多人也會這樣!他身邊有至少5個人有這種症狀。

網友紛留言討論，有網友說，「回家第一件事就是先打開電視，再開始做別的事情，整個空間如果沒聲音真的超不習慣」、「開著聲音比較不寂寞，我也是連洗澡都開著，希望一出來可以聽到聲音」還有網友說，「開著有時候聽到重點新聞就會注意一下，也算順便更新每天發生的時事」、「還是要注意一下時事啊～開著反覆播若剛好遇到有興趣的就會看一下」。

另有網友說，「吃飯配電視」、「現在真的看新聞就能配飯吃」、「看電視比看電腦更能放鬆」、「如果沒有想看的節目就轉購物台，有人一直講話的那種會比較有安全感」、「每天都開，有時只聽聲音，會覺得自己還存在著」。

(中時電子報)

雙颱來亂！熱低壓將成颱 山竹轉強颱接力炸全台
非核家園破功？離岸風電僅達成0.1％ 魏國彥罵翻

吸引年輕世代 「台茶23號」飄濃… 北歐老件家具展登台北！「愛妻之…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。