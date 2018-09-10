北歐老件家具展登台北！「愛妻之椅」體貼孕妻藏溫馨

2018年09月10日 12:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

懷舊的老物控必定照過來！斑駁的家具即時搬家了也捨不得扔，因為這張椅子還藏有爸媽的溫度；缺一角的桌子上面還印有兒時塗鴉！貼心，是家具設計最重要的元素之一。今秋來松菸看設計，誠品生活推出像2018北歐老件家具展「經典不朽 談名椅」，如「愛妻之椅」暱稱的J16經典橡木搖椅，是疼惜身懷六甲的妻子方便站起的設計

夏克式家具結構堅固，線條優美對稱，也強調功能和簡潔外型，且非常輕巧，可任意移動以便打掃或更換擺設，符合現代人的居家需求，這樣的設計風格影響丹麥現代設計甚遠。這次在松菸展出Hans J. Wegner 1944年設計的「J16橡木搖椅」，扶手前端略微向外展開，方便孕妻起身，是他畢生設計9款搖椅中的頭號搖椅；「FH1788 扶手椅」是1945年當時極為罕見的扶手椅，其結構設計可完美支撐乘坐者肩頸及背部，加上流暢微曲的扶手，更容易入座和起身，是體貼長者的款式。

Hans J. Wegner設計的FH1788 扶手椅，更容易入座和起身，是對長者的體貼展現。（左）、丹麥人心中的人民之椅「J39單椅」，所有線條皆符合人體工學，至今仍是Børge Mogensen每年銷售最多的作品。（右）。（誠品提供）

方便貼心之外，坐得舒適也是名椅的必備條件之一。丹麥人心中的「人民之椅」J39單椅，符合人體工學又簡潔，Børge Mogensen設計一甲子以來每年都暢銷。另外，J104木質餐椅受強調簡約的包浩斯學派（Bauhaus）及功能主義的夏克教派（Shaker）影響，有包覆感十足的椅背，讓身體能完全放鬆，也廣受歡迎。這次展出的北歐經典名椅，不只欣賞更可以買回家享受美好時光。

除了展出經典名椅，living project也安排系列活動。9/30、10/20邀請丹麥倉庫、木平台創辦人鄭啟聰分享夏克式風格對丹麥現代設計的影響，介紹丹麥設計巨匠Hans J. Wegner的生平，深入解說每件家具的經典與美好之處。講座之外也有兩場手作課程，歡迎喜愛設計的朋友來賞家具，從復古看未來，預見美好生活！

(中時電子報)