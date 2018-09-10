解決停車位不足 台中市府規畫增設1萬5千多停車位

2018年09月10日 13:11 中時 陳世宗

台中市目前人口數近280萬，已躍居台灣第二大城，而汽機車總數量也高達276萬多輛，平均每1個人有1台車。市議員謝明源、邱素貞、翁美春、、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤10日在議會質詢時，關心台中市停車空間不足的問題，希望完善各區域停車環境。

交通局長王義川長表示， 目前台中市大眾運輸以鐵路、捷運為骨幹，但在系統尚未完備階段時，市府以「先供給、後管理」停車管理策略，除了廣設停車格之外，也增加公車接駁、iBike站點、興建路外停車場等多元方式，逐步完善台中市停車環境。

為解決停車空間不足的問題，交通局日前提出12案停車場計畫，全數通過中央審查，獲前瞻計畫補助12.45億元。此外，市府也積極和台鐵協調高架化後下方空間的運用，預計可以再增設1萬5千7百多個停車位。

台中市議會10日進行交通地政業務質詢。謝明源議員質詢時指出，台中市人口數持續成長，加上台中捷運綠線將在年底試營運，鐵路高架化也陸續完工，隨之而來，無論是原市區，屯區甚至是原台中縣區都面臨停車空間日漸不足的困境，希望市府未雨綢繆，增加停車空間造福市民。

邱素貞指出，台中市汽機車總數量為276萬3185輛，幾乎可以說平均一個人有一台車，與汽機車停車格數量比例懸殊，市區停車空間不足，民眾汽機車違停遭拖吊頻繁，民眾荷包大失血，抱怨連連。

她呼籲市府提高民營停車場設置獎勵金額，提供民間設置路外停車場相關補助，同時檢討未開闢的停車場用地，以及閒置公有空地，例如東區公30，應該可以興建地下停車場，上面維持公園綠地，以增加當地停車位的供給數量。

陳淑華議員說，捷運綠線施工期間，文心路原有的停車位都禁止停車，造成商家非常不便，未來捷運完工後，應妥善規劃文心路的停車空間，讓民眾及商家都能方便停車。翁美春、蕭隆澤議員也關心豐原立體停車場以及潭興停車場目前規畫情形。並勉勵市府繼續努力，「厝起一半，師傅不能換」。

為改善停車問題，近四年來已興闢完成22處公有路外停車場，同時也廣設路邊停車格，共增加逾9萬格汽機車停車格。日前交通局提出12案停車場計畫全數通過中央審查，獲前瞻計畫補助12.45億元。目前台中有一個很好的契機，那就是鐵路高架化後所留下的空間，目前市府已經積極和台鐵協調增設停車場，預計可以再增設1萬5千7百多格停車位。

王義川強調，市府目前已經研議提高民營停車場設置獎勵措施，希望能夠鼓勵民間提供停車場。至於東區公30用地，她也贊同邱議員建議，將會研擬興建地下停車場的可行性，上面仍舊是維持公園綠地。而文心路停車位的問題，王義川說，文心路路平專案預計9月可完成，將可增加5百多個停車格。

(中時 )