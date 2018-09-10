男星江俊翰毒駕3萬交保 鞠躬致歉「對不起」

2018年09月10日 13:12 中時 陳志賢

江俊翰離開北檢。(陳志賢攝)

本名廖文豪的本土劇男藝人江俊翰，今天清晨6時涉嫌毒駕開車行經康定路時，遭員警發現可疑攔下盤查，警方在車內中央扶手處發現1只施打過的針筒，經員警初驗發現內有安非他命成分，江見抵賴不過，只好承認針筒是自己的，警方逮捕後移送台北地檢署，上午11時30分江被移送北檢時，媒體追問他為何吸毒，他啜泣不發一語。檢察官訊後，諭令江以3萬元交保。

江俊翰交保後面對媒體時，鞠躬說，「對不起，浪費社會資源，做了很不好的示範，我只有道歉還是道歉，對不起」。

廖文豪1998年開始出道，起先是以本名在演藝圈內接戲，隨後就改藝名為姜冠豪，戲約和主持接踵而至，直到2008年因吸毒被捕，星路頓挫，但他事後又改藝名為江俊翰，再重新在演藝圈內爬起，接下不少本土戲約。

10日清晨6時許，江俊翰獨自開車行經康定路時，遇見萬華分局武昌所員警路檢，江俊翰被攔下後，眼神一直躲避警方，引起員警注意，進而看到中央扶手處竟放著一支針筒，員警立刻拿出初驗包查驗針筒內含物成分，一驗之下，竟呈安非他命反應，江一度情緒激動，但面對警方只好坦承針筒為其所有，警方將江移送北檢偵辦。

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(中時 )