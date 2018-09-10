驚！濕地殺手「互花米草」入侵淡水

2018年09月10日 13:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

看起來搖曳生姿，隨風飛舞好不浪漫，殊不知這美麗的植物竟是濕地殺手、危害灘地生態環，它的名字叫做「互花米草」。

外來入侵植物「互花米草」危害灘地生態環境不容忽視，新北市政府農業局每年持續辦理清除及監控工作，淡水河岸互花米草面積已逐年縮小，今年於八里區及淡水區發現9處危害點，已於開花季前挖除，避免互花米草擴散蔓延，減少其散播分布面積。

互花米草原產地為美國東南部海岸，為多年生禾本科植物，生長於沼澤、濕地及潮間帶，植株耐鹽、耐淹、抗風浪，種子可隨風浪傳播，根系分佈深達60公分的灘土中，單株一年內可繁殖幾十甚至上百株，由於繁殖力強、根系發達等特點，曾被認為是保灘護堤、促淤造陸的最佳植物，近年來則隨著海潮入侵臺灣西部沿海區域，包括金門沿海地區、台中高美濕地及新北淡水河口兩側。

農業局表示，新北市互花米草生長環境位處淡水河口兩側泥濘的高灘地，只能人工進入灘地清除，並需將殘株運離灘地，還需注意每日潮汐狀況，作業具有相當困難度與危險性。

農業局呼籲，「互花米草」由於繁殖力強，藉由高密度的地下根莖排擠招潮蟹、彈塗魚及紅樹林的生存空間，進而影響該區水鳥的覓食，嚴重傷害珍貴的溼地生態，控制互花米草確保河口與濕地的生物多樣性是全民的責任，民眾若有發現互花米草時請通報市府（電話:02-29603456轉3122李先生）進行處理，減少外來入侵植物對生態的危害，共同守護美麗的灘地。

(中時電子報)