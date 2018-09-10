新黨主張 台北市也豎立慰安婦銅像

2018年09月10日 13:19 中時 季節 、 黃世麒

憤怒民眾與警方爆發口角推擠衝突。(黃世麒攝)

憤怒民眾與警方爆發口角推擠衝突。(黃世麒攝)

警方架起攔截網。(黃世麒攝)

民眾將慰安婦像搬到日本交流協會台北辦事處前抗議。(黃世麒攝)

日方派人在門內接受抗議信。(黃世麒攝)

10日上午國民黨籍台北市議員謝龍介率領台南鄉親到日台交流協會前，聲討日本右翼人士假「交流歷史資料」之名、偷踹「慰安婦」阿嬤像的粗暴行為。新黨台北市議員候選人林明正、蘇恆和新黨發言人王炳忠等，也號召民眾到場聲援，並宣布近日就會發起台北市民公投提案，要求台北市政府在台北市公共空間永遠豎立象徵對抗日本軍國主義的「慰安婦」阿嬤銅像，並在台北市各級學校發行補充教材，補正被「去中國化」、「美化日本殖民統治」的課綱，尤其一定要加入「慰安婦」是被迫的歷史真相。

林明正表示，很感謝謝龍介議員協助，讓新黨「很震撼」連線上個月能將阿嬤像從台南請到台北日台交流協會前，並成功在日台協會正對面的貨車上立起阿嬤像，完成「讓阿嬤站起來」的行動。「很震撼」過去就經常隨婦援會等團體來日台交流協會抗議，多次「領教」日本代表蔑視台灣人民的態度，所以選擇不再向日本遞什麼「陳情書」或「抗議信」，平白還要委屈等候日本人隨便派個小官來應付的「大駕」，台灣人應該用更多自己的方式爭取尊嚴，「自己尊嚴自己爭」。

蘇恆指出，民進黨「助日代表」不做，新黨就號召有良知、有血性的台灣人民、中華兒女自己做！其他縣市不做，台北市首善之區應該率先做，那就是在台北市立起阿嬤像，發行補正課綱的補充教材。蘇恆說，何以今天日本人敢「侵門踏戶」到台南羞辱阿嬤，就是因為台灣人太軟弱，換作大陸、韓國他們敢嗎？台灣有媚日政府和「助日代表」急著捐錢給日本，台灣人民就自己爭氣，自己捍衛台灣人的尊嚴。

「很震撼」聯合競選總幹事王炳忠說明，目前「很震撼」已買下台北市30台以上公車廣告，印有「日本政府向慰安婦道歉謝罪」，在包括日台交流協會所在地慶城街路段的各路線每天行駛。近日「很震撼」也將發起在台北市立阿嬤像及補正課綱的公投提案連署，民眾可上「很震撼」臉書粉絲專頁下載提案書，填妥簽名後寄回新黨黨部，未來「很震撼」也會到台北市各人潮聚集的路口設連署攤位，號召民眾支持。

(中時 )