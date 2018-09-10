花蓮》同是里長參選人 廖大慶和戴婉容父女將聯手打造創意里

花蓮市主商里長參選人廖大慶（右）與參選主勤里長的女兒戴婉容（左）有信心打造兩里成為溫馨有創意的示範里。（范振和攝）

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范振和

50歲的廖大慶參選花蓮市主商里，而25歲女兒戴婉容則參選毗鄰的主勤里，父女倆有鑑於銀髮族無處去，達成設立聯合活動中心的共識外，並認為地方欠缺創意與活力，將召號青年軍提供軟硬體建設創意，讓兩里成為溫馨共榮圈的示範里。

廖大慶表示，主商里與主勤里連在一塊，原本都是花蓮市商業區、精華區，但近年來受到不景氣影響，很多店家收手或轉租，商家叫苦連天，如果將來能進行老街再造，可以規畫行人徒步區，配合新建香榭大道，變成慢活生活圈。

廖大慶說，他於12年前參選主勤里長時，即提出設立活動中心的建言，至今沒有下文，12年後，換女兒戴婉容出馬，同樣會積極爭取設置活動中心，父女倆認為，老年人口愈來愈多，應讓銀髮族有優質的休閒空間。「活動中心預定地已找好了，有店家願意廉價出租協助完成父女心願，讓主商、主勤兩里早日擁有聯合活動中心。」

另，廖大慶認為，排水溝長青苔，即使消毒，蚊蟲一樣孳生不絕，應用高壓清洗水柱機破壞、清除菁苔，才能根絕蚊蟲，一旦他當選，每3個月就會清除青苔，以維環境衛生。而主商里內的光復街的大排水圳髒臭不堪，以往清理效果不彰，他認為應運用更生人進入排水圳清除，讓排水更順暢潔淨。

戴婉容表示，她一旦當選後，會爭取陪伴長者出門參加自強活動的陪伴者一律同等補助；同時，多舉辦長青多元課程；並讓市公所補助鄰里的經費運用透明化，為里民爭取更多的權益。

為再現市區往昔風華，戴婉容強調，會與父親聯手成立環保志工大隊、青年創意發想團隊、婦幼權益志工群等，讓各項軟硬體設施更見創意與活力。

(中時 )

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