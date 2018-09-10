抗議日人踹慰安婦銅像 謝龍介嗆你怕了我幫你收驚

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針對日本「慰安婦之真相國民運動組織」等團體代表藤井實彥腳踹銅像一事，「台南市慰安婦人權平等促進協會」和台南市議員謝龍介等數名國民黨籍議員，扛了一尊慰安婦銅像，前往台北的日本台灣交流協會抗議，要求道歉，日方拖了一小時，才終於派人接下聲明書。

「台南市慰安婦人權平等促進協會」理事長黃淑貞表示，設立慰安婦銅像的目的不是製造衝突對立，而是希望日本政府以誠實態度，正確地面對自己的歷史責任，對台灣慰安婦遭受的迫害公開道歉，平反她們的受害，表現化解怨懟的誠意，唯有如此才能讓公平、正義成為台、日共享價值，進而真正落實台日友好關係。因此協會要求駐日代表謝長廷應向日本政府嚴正抗議，共同捍衛台灣慰安婦阿嬤及台灣人民的尊嚴。

然而儘管協會、國民黨現任議員和議員參選人、以及聲援群眾十點半就到場發聲喊話，日方卻一直沒人出來回應，對此，謝龍介挖苦日方是怕了嗎？怕的話謝龍介可以幫日方收驚。謝龍介也主張，藤井實彥要到慰安婦銅像前，像台灣的女兒慰安婦阿嬤道歉才能離境，否則內政部應該限制他離開台灣，並要求日本台灣交流協會沼田幹夫代表公開為此事向台灣人民道歉。

國民黨台北市議員候選人羅智強也說，日本人之所以不敢去中國大陸這樣挑釁，卻敢在台灣這樣做，就是因為民進黨政府根本不替慰安婦發聲，甚至台南慰安婦銅像設立後，駐日代表謝長廷還出言批評。

除謝龍介外，另外2位國民黨籍台南市議員蔡淑惠和洪玉鳳也到場聲援，其餘國民黨籍台南市議員，則隨國民黨台南市長候選人高思博在台南的慰安婦廣場舉牌向日方抗議。此外國民黨籍立委陳宜民、王育敏，新北市議員候選人唐慧琳、台北市議員候選人鍾沛君、游淑慧、徐巧芯、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶，以及新黨台北市議員候選人林明正、蘇恆和新黨發言人王炳忠，也到台北現場聲援。

拖到十一點半日方終於派處長接下聲明書，陳抗告一段落。

(中時 )

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