台北》2014年民進黨曾幫助柯P 姚文智笑：不斷懺悔

2018年09月10日 13:22 中時 郭建伸 、 方濬哲

台北市選情緊繃，民進黨台北市長參選人姚文智今接受廣播節目，提及近來柯文哲為果菜市場改建槓上北農總經理吳音寧，坦言北市府官員「在柯文哲的領導下都被帶壞了」，明明有與吳開過會，會議記錄至少有11次，卻在議會備詢跟著柯文哲說謊。被問及是否要去教堂告解曾為柯助選，姚則笑稱，「不斷的懺悔，從2014年到現在」。

由於上週末雙北市因為豪大雨造成部分地區淹水，姚文智指出，他的團隊統計發現台北市共有134個淹水處，但有3/4、高達96處的淹水區域是在未超過臨界值的情況下竟積淹水，可能與設計不符或未有效疏浚。

姚表示，國民黨台北市長候選人丁守中也是以審計部報告為例，台北市政府已經被指出多項重大政策達成率低的情事，這些與防洪排水有關的施政，都有可能造成部分地區未達臨界值卻仍造成積淹水的情況。

他也呼籲北市府盡快公佈確切數字，讓社會了解排水系統問題，也希望柯文哲檢討後清楚地向市民報告。

由於2014年民進黨曾幫助柯，姚甚至是柯的後援會總會長，但柯則說民進黨是「養虎為患」。姚則說，他的說法有沒有得意忘形大家自有公斷。周玉蔻追問，是否民進黨當初去幫柯助選的人，沒有理解柯的真面目，「你們為何掩飾一個無能的人呢？是否要去教堂告解一下？」姚則笑說，「不斷的懺悔，從2014年到現在」。

姚也說，比如北市府工務局長彭振聲，過去在高雄是水工處長，他也認識，坦言「他們在柯文哲的領導下都被帶壞了」；尤其北市府在議會備詢果菜市場改建，提及總經理吳音寧，明明有與吳開過會，會議記錄至少有11次，卻在議會備詢跟著柯文哲說謊。

姚批評，柯文哲在上任時提及要改變政治文化，但將近4年以來，他從吳音寧事件看到許多「市長的應聲蟲」。

(中時 )