江俊翰二度沾毒回不去《大時代》？民視高層：先讓他休息

江俊翰。（資料照、取材臉書）

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江俊翰二度沾毒，除了個人形象跌入谷底，他正演出的民視八點檔《大時代》還可能因他而開天窗，民視節目事業群資深副總經理許念台表示，短期內肯定是要讓他先休息，畢竟他未來還要面對一些事情（指可能必須接受勒戒），幸好《大時代》存量還有約10集，故事也還可以接得下去，端看他後續狀態再來因應。

江俊翰飾演的「李承淵／林復生」是否回不去《大時代》？許念台說，畢竟事情剛發生，會看他後續狀況再來因應，但暫時一定會讓他休息，對社會觀感也要有所交代。不過劇情總是要合理完整，所以會讓他回來把故事告一段落，起碼要向觀眾交代去向，會再跟編劇討論一下。至於之後？「就再給他一點時間！」

江俊翰2007年藝名還是還是姜冠豪時，曾捲入「涉毒轟趴」，形象跌入谷底，後改了藝名重新出發，民視也給他不錯的演出機會，這次在《大時代》更是挑大樑，角色吃重，與江祖平、陳妍安都有感情戲。許念台表示，江俊翰劇中表現很不錯，卻沒有把握住這次很好的機會，發生這樣的事很令人意外扼腕。

許念台表示，他11年前涉毒，民視鳳凰藝能是在事件結束後一陣子才跟他合作，當時覺得事情應該結束了，沒有特別在意，也覺得應該給改錯的人機會。但他這次又吸毒？「如果『再』改過，還是會再思考是否給他另一次機會，但適度讓他休息是必要的」。

(中時 )

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