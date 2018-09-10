建商推制音抗噪森林宅 揮別失眠數羊困擾

2018年09月10日 13:24 中時 盧金足

富邦建設「天空樹」打造森林湖泊生態綠野。（盧金足攝）

吃得下、睡得好，是身體健康不能少的兩項元素，但現代人常忙於生活壓力，睡眠品質好不好，居住環境大有關係。台中市多家品牌建商如精銳、富邦、寶輝等分別推出森林系、強制音、高抗噪等軟硬體，營造適合入睡的住宅空間，成為房市新賣點。

台中市南屯區龍富十路的「精銳博」建案，基地廣達2377坪，精銳建設僅取其中350坪蓋大樓，保留近2000多坪廣大土地，打造多樣貌的森林景觀，堪稱一步一景。

「精銳博」緊臨2000坪兒童公園，由精銳建設友善認養，園區內外所串聯起的綠地共4300坪，形成完整綠生態，引來蝴蝶、鳥類、昆蟲等在此棲息，住戶彷彿住在森林般，身心放鬆。

在打造「精銳博」之初，精銳建設董事長徐日新為尋找適合的樹種，走遍全台，尋獲不少生長在高海拔的大樹，漸次移植下山，讓這些樹木能逐步適應低海拔的地質和氣候。

經過艱鉅移樹造林工程，「精銳博」擁有400多棵喬木，從高處放眼望去，園區內一片綠意，成功緔造市中心的綠森林。

「精銳博」躍升單元二指標性的森林系建築，吸引不少重視養身、悠閒生活的企業老闆、退休醫師、教授入住，近期交屋落成迴響熱烈。

此外，坐落於國美館文教特區，同屬低建蔽率、高綠覆率開發的富邦「天空樹」，打造森林湖泊生態綠野；近2000坪私人花園內，逾兩百棵大樹與四季花卉，及大型生態湖，微氣候調節，環境自然循環舒適溫度。

寶輝建設以嚴謹態度檢視所蓋的每棟豪宅，建築設計、基礎結構、制音、制震、工程品質不惜鉅資，「寶輝一品花園」建案為讓住戶擁有舒適的睡眠環境，特別邀請曾為杜拜帆船酒店規畫的國際制音專家，針對社區環境，做整體設計規畫

，將夜晚的環境噪音降到最低。

(中時 )