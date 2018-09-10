柯P擬釋5萬職缺 李來希：印證年改是錯誤政策

2018年09月10日 13:32 工商 崔慈悌

因應退休軍公教年改後所得緊縮，台北市長柯文哲擬提供五萬個職缺，公務人員協會理事長李來希表示，這是典型的選舉政治算計，剛好可以印證這次的軍公教年金改革是個錯誤的政策，「主政者要不要回頭想一想，要不要改弦易轍？」

李來希認為，台北市政府推出這項補救措施或是紓困方案，其實仍跳不出傳統以工代賑的舊思維，沒什麼新意，但從這項所謂新的措施的推動，可以看到幾個面向的問題。

第一、所謂的年金改革已經確確實實的傷害到退休軍公教人員的養老生活了，這是一個鐵的「事實」，從紓困計劃的主軸顯示，柯文哲已經承認所謂年金改革的負面效應，不只是台北市而已，其他各縣市無不是如此，只是台北市的養老成本更高，退休人員的困境更大，需要協助更為殷切罷了。

第二、所謂五萬個職缺只是個「假象」，資料顯示台北市的公教職缺不過是五萬七千多個，正職就只有這麼多，何來五萬個職缺可以釋出，想來不過是臨時人力罷了，現有的臨時人力職缺早就被佔滿了，哪來的新創職缺？

他說，從媒體報導內容看來，不過就是ㄧ些臨時性的任務工作，什麼講師、諮詢員、審查委員等等，應該只是計次工作給付報酬，談不上什麼職缺。再者，這些工作都必須學有專精，同時大概都是屬於高階退休人員的工作，基層軍公教人員是高攀不起的，別忘了，所謂的退撫改革受影響最大的是基層人員的老年經濟生活安全，柯文哲的五萬個職缺顯然只是個假象而已。

第三、這個時候推出這個措施顯然是ㄧ種「算計」，是典型的選舉政治算計，目的就是收割決心唾棄民進黨的藍營或是中間選民的選票，柯文哲不是有心照顧退休軍公教人員，利益性的考量才是重點。

李來希表示，這個算計恐怕無法讓他得逞，柯文哲曾經說年金改革「明顯違憲」的話，既然是違憲立法，作為父母官的台北市市長，為什麼沒有帶頭抗拒？投機性格昭然若揭，柯文哲以為軍公教人員那麼好騙嗎？

他認為，總結來說，這件事剛好可以印證這次的軍公教年金改革是個錯誤的政策，主政者要不要回頭想ㄧ想，要不要改弦易轍？

(工商 )