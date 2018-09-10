台大退休教授要求重啟校長遴選 教長：這對我是助力

台大法律系名譽教授賀德芬（右一）等人到教育部請願，要求盡快處理台大校長案。（林志成攝）

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台大名譽教授賀德芬（左）等向教育部主秘朱楠賢（右）表達意見。（方濬哲攝）
名譽教授賀德芬、教授周松男（中）等向教育部主秘朱楠賢（左）遞交陳情書。（方濬哲攝）

教育部長葉俊榮7月16上日後，對台大校長案提出「第三條路」，不過目前證實這條路走不通，一群台大退休學者今天到教育部請願，要求撤換台大代理校長郭大維及重啟校長遴選。葉俊榮表示，學者的請願「讓我覺得溫暖」，對他未來採取行動是一項助力。

葉俊榮出任教育長後，揭示「管案是活的」第三條路，並將掌握1、2個月內的黃金期解決此案。不過他上任已2個月，台大校長案還是陷入僵局，看不出有什麼進度。

據了解，上月底葉俊榮陪蔡英文總統出訪，29日返國的隔日，即致電台大校長遴委會召集人陳維昭，表示先前兩度拜會所承諾的情勢有變，原則上大方向不變，但需要一段時間靜待其變。

對於挺管者，葉俊榮沒有辦法給予滿意答案，同時又得罪反管者。包括台大法律系名譽教授賀德芬、中央研究院院士周昌弘等人，今天到教育部請願，要求「撤換郭大維代理校長，重啟台大校長遴選」。

葉俊榮與這群學者談了一個多小時，拒轉述，葉俊榮認為學著們的請願讓他覺得「很溫暖」，對他未來採取動作是一項助力。不過葉俊榮未給予具體承諾，表示會好好想想學者們提的這些意見，教育部是行政機關，一切還是要依照法治來處理。

葉俊榮表示，未來可能再找陳維昭及郭大維進行溝通，看如何解決台大校長案。學者們表示，如有必要，他們可以陪同葉俊榮和陳維昭及郭大維等人見面，為台大校長遴選案找出解套的辦法。

(中時 )

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