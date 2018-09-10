氣象局：山竹明晚轉強颱 最快周五發海警

2018年09月10日 13:41 中時 李宜秦

氣象局表示，山竹颱風目前逐漸增強，預計明日晚間8點轉為強颱，周五可能發布海上警報，周六、日對台影響最大，北部與東北部可能出現豪雨。另外目前鵝鑾鼻附近海面有2個熱帶低壓，今天至明天上午離台最近，花東與南部地區受其影響會有局部豪雨發生。

氣象預報專員朱美霖表示，中颱山竹持續轉強，預計明日晚間8點轉為強颱。氣象專家吳德榮說，山竹的路徑已稍微往南修，若未來路徑往北移，對台影響又會增大，預計周末影響最大。

朱美霖說，目前山竹的路徑不確定性仍大，還須觀察是否會通過海面或直接侵襲陸地，不過山竹的七級風暴風半徑達280公里，無論是否通過台灣陸地，對北部與東北部影響都會十分明顯。

氣象局表示，最快周五發布海上警報。因北部與東半部為山竹暴風的迎風面，因此會有明顯降雨，預計周五先影響東半部，周六、日北部連帶受影響。中南部則因位處背風區，且有中央山脈阻擋，待颱風中心到達台灣海峽內側後，才會開始降雨，雨勢也會相對較小。

另外目前鵝鑾鼻東南東90公里處海面有2個熱帶性低壓，今日至明日上午離台最近，花東地區與南部地區受其外圍環流影響，今明兩天可能會有局部豪雨發生。若熱帶低壓發展成颱風就會發布警報，不過朱美霖說，因為環流正在侵襲陸地，因此低壓結構會遭陸地破壞，成颱機率較小。

北部地區今天仍有較強東北風，因此天氣較為陰涼，高溫約29度，除有零星短暫雨外，也可能有午後雷雨發生，明天起風向轉偏東風，天氣逐漸穩定，高溫可達31度。

朱美霖表示，明日除東部與南部地區受熱帶低壓外圍環流影響，全天有雨外，其他地區則因對流旺盛，會有午後雷雨發生，也可能有局部短時強降雨，民眾務必小心。

(中時 )