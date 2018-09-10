改建案遭疑圖利 北市府官員自清「這要抓去槍斃！」

2018年09月10日 13:40 中時 吳堂靖

「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」近日爭議不斷，台北市政府10日舉行專案會議，北農總經理吳音寧（左）出席會議。會後與工務局局長彭振聲（右）一起召開記者會時，記者會前雙方仍有不同的意見。(鄧博仁攝)

「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」近日爭議不斷，台北市政府10日舉行專案會議，北農總經理吳音寧（右）出席會議。聽取報告時，她總露出無奈的表情。(鄧博仁攝)

第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程會議，吳音寧（後）不歡而散。（鄧博仁攝）

台北第一果菜、萬大魚市場改建案案，不過北市府與北農意見分歧，兩版本相差11億，更引發北市府官員圖利嫌疑，北農總經理吳音寧10日出席專案會議，兩方對於樓層高度、停車數目達成共識，工務局長彭振聲、產發局長林崇傑也數度澄清「沒有11億的版本！」、「還沒發包就圖利，要抓去槍斃！」

「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」專案會議10日於北市府舉行，北農總經理吳音寧、漁產公司總經理陳志芳、產發局長林崇傑、工務局長彭振聲、市場處長許玄謀等人均出席，由於先前議員簡舒培質疑北農建議版本經費可節省11億，卻未被北市府接納，對此，彭振聲也重話澄清「（主體）工程都還沒發包就要圖利，那要抓去槍斃！」

產發局長林崇傑近日因瞎扯吳音寧從未出席會議而遭到砲轟，他表示，過去一周媒體朋友跟政論節目真的有點辛苦了，因為這個提案減了很多需求， 根本沒有一個減少11億的版本，這是假議題，最後沒有這件事情。

經過半小時閉門會議，雙方達成共識，包含停車位依法規定設置1850格、 拍賣場高度增為11米，另籌措經費3億5千萬左右，以利大樓建築物連接華中橋引道，另外，彭振聲也表示「請未來農產公司總經理有事情應該放到會議報告，不要再對外透露，產生枝節」。

對於爭議最大的拍賣場樓層高度，最終順利增高為11米，吳音寧也表示，改建小組歷經十餘次會議，今年3月8日行文給北市府的方案，就有提出拍賣場高度問題，很高興大家針對爭結點達成共識，很感謝大家對一市改建的關注。

(中時 )