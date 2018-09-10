高雲翔案36分鐘關鍵影片曝光 致命一擊「她就交給你」恐判無期徒刑

高雲翔案新事證曝光，受害人提交一則影片並加上證詞，一句「她就交給你」成了致命一擊。(取材自高雲翔微博)

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中時電子報

36歲大陸男星高雲翔今年3月在澳洲雪梨拍戲竟捲性侵案，他雖已順利交保獲得有限自由，然由於案件仍在審理中，算一算高雲翔已在澳洲滯留半年，始終未能全身而退，今又爆最新事證，當地資深律師日前祕密取得法院檔案，曝光事發當時房內粗暴的情況，指此一證據對高雲翔來說相當不利，最嚴重恐被判無期徒刑。

當地資深律師唐林近日秘密取得法院檔案，乃一份由受害人提交、關於事發經過的36分鐘影片，據《今日悉尼》報導，律師就該影片及受害者證詞，加以還原案情，透露當晚王晶將女性受害人帶到自己的房間後，打電話叫來高雲翔，對他說了：「她就交給你了」，隨後離開了房間，受害人問高雲翔：「我們要聊些什麼呢？」，高雲翔回應：「這個時候在房間裡能聊些什麼呢？」，隨即強脫該女衣服，受害人過程中強力爭扎，然王晶此時返回房內，加入高雲翔一起對其施暴。

據悉，受害者在浴室內跪著先後給兩人口交，也表示高雲翔和王晶在房間內多處與她發生性關係，期間動作粗暴導致受害人身體受到傷害，直到王晶睡著後，受害者才得以離開房間返家，而律師表示至此案件大體輪廓已經浮現，但仍不能妄下定論判定高雲翔性侵，畢竟這僅是女方的片面之詞，具體得看9月20號的再審結果，但律師也說這個新事證對高雲翔、王晶相當不利，尤其高雲翔幾乎別想翻身重回演藝圈，畢竟免不了得長期對抗訴訟甚至面對牢獄之災，更說若女方證詞屬實，在澳洲，夥同性侵姦淫最高可處無期徒刑，因此新事證恐成高雲翔的「致命一擊」。

(中時電子報)

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