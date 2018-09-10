星宇航空運籌中心開工動土 預計2020年完工

2018年09月10日 13:44 中時 王思慧

星宇航空運籌中心落腳於遠雄自由貿易港區，預計2020年7月完工。（星宇航空提供）

星宇航空運籌中心正式落腳於遠雄自由貿易港區「航翔路1號」，並於今（10）日舉行興建工程動土典禮，緊鄰桃園機場，為桃園機場公司與遠雄自貿港區以BOT方式合作興建，佔地2,340坪，預計2020年7月底完工。

星宇航空表示，運籌中心樓層規劃為地上10層，地下2層，樓地板總面積約15,800坪。完工落成後，將安排第一線作業單位進駐，包含飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤及企業安全等，此外，機組員報到中心、航機24小時監控中心及空地勤人員訓練中心也將設立於此。

星宇航空董事長張國煒表示，運籌中心為星宇航空穩健成長的重要基石，更是邁向國際的一大步，未來不僅將成為星宇航空擘劃全球運營的核心，也是飛航組員教育訓練的重鎮，將在此執行最高規格且嚴謹的訓練，培養專業航空人才，以維護星宇航空的飛航安全，提供全球旅客安心且精緻尊榮的飛航服務。

星宇航空運籌中心將引進最先進的訓練設施，包含全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器及各式訓練教室等，期許打造台灣民航業界最優良的訓練環境，預估未來每年將可訓練2,500名空地勤人員，投入星宇航空第一線單位，帶給旅客最高品質的搭機經驗。

在設計上，星宇航空運籌中心外觀採穩重、簡潔的現代風格，演繹創新求變及穩健永續的企業精神。建築主體方正的向上延伸，期許星宇航空一飛衝天，灰白色的外牆象徵無垠的天空，其上方框代表繁星綻放光芒，再飾以棕色隔板及黃色線板，分別象徵航道及航線，為建築物注入活力。

星宇航空進駐桃園航空城後，可望為桃園創造可觀的週邊效益，據統計，在亞太地區每投入1位航空業人力，約可創造7.69個周邊產業工作機會；星宇規劃未來10年內招募至少8千名員工，估計可增加約6萬個就業機會。此外，運籌中心也將帶動航空城產業群聚，強化該區發展，為桃園市成為科技、安全的航空城市的目標盡一份力。

(中時 )