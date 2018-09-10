台中港直航澎湖有譜！議員促市府推動藍色公路

2018年09月10日 13:59 中時 陳世宗

年底台灣舉辦兩項世界級盛會，即台中市舉辦2018世界花卉博覽會，與澎湖舉辦2018世界最美麗海灣嘉年華，市長林佳龍去年率團前往澎湖簽署合作意向書，並說「台中與澎湖之間的距離相當近，期待未來有藍色公路可以將兩地串聯起來」，市議員楊典忠質詢台中澎湖海上航線停駛8年，要求市府應該推動藍色公路、發展台中港海上觀光旅遊。

楊典忠說，三年多前本屆議員提案「開闢台中港─澎湖定期高速船班航線」，幾個月前聽說有業者來台中港接洽試航，預計明年四月直航台中到澎湖航線。

楊典忠表示，台中市擁有全台灣得天獨厚的海空雙國際港的優勢，位居台灣中部核心，南來北往交通便捷，而台中市又是台灣第二大城，以中台灣700萬人的觀光規模，發展台中澎湖海上航線本來就可行，更不用說年底三井購物中心即將試營運，台中海線的商業與觀光發展值得期待。

楊典忠指出，近年來台中市推動「中進中出」的入出境模式，吸引很多港澳觀光客前來，如果也把澎湖那入中台灣旅遊路線，一程多站的方式，共創雙贏。

楊典忠認為，大台中123是林市長的選舉政見，4年來我們看到政策推動逐一落實，山手線與捷運藍線都獲得中央前瞻計畫補助，台中航空站升格台中國際機場後，不僅航線、航班、旅運量持續增加，國際航線每周超過100班次，兩岸航線現在每周也有17班次，台中港雖然郵輪今年只來兩艘，這跟中央政策有關，但是兩岸渡輪每周也有4航次從台中到平潭廈門，希望林市長的藍色公路能夠帶動港區的蓬勃發展。

觀旅局長陳盛山表示，交通部航港局預訂九月邀集旅遊業者試航台中澎湖間航線，因澎湖有龍門與馬公兩座口岸，距離分別為71與86海哩，透過試航過程了解台中與澎湖之間的航程與營運，而澎湖一年觀光旅客超過200萬人次，目前有三家航空業者經營，但還不足夏季旅遊容量。

陳盛山強調，市府樂觀期待台中澎湖海、空航線的連結，四年來市府持續洽詢船公司意願、票價與航程、旅行社招商情形、與貨運品項等營運可行性，希望明年台中可以直航澎湖。

(中時 )