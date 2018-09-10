中小企業轉型困難 蔡英文：政府不會坐視不管

2018年09月10日 13:58 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，機械業將持續朝智慧機械和智慧製造邁進，希望在2025年總產值達到兩兆元。中小企業轉型過程中，的確有部分廠商會受到影響，政府絕對不會坐視不管，會持續整合產官學研的能量，給中小企業最大支持，守住現有優勢，挑戰全新未來。

蔡英文今天接見中小企業總會理監事暨各縣市中小企業協會理事長表示，中小企業是台灣的經濟命脈，全國有將近八成就業人口在中小企業工作。現在經濟逐漸回溫，更能看到中小企業在提供經濟動能及創造就業機會上，發揮非常顯著的功能。

目前經濟成長率已經連續九季正成長。下半年的景氣，預估也可以延續今年的成長趨勢。這段時間以來，除了失業率持續下降，對外貿易也不斷成長，今年上半年的外銷訂單金額，已創下了歷年同期的新高。

她說，中小企業越蓬勃發展，台灣競爭力就越強，因此，政府一直非常重視中小企業，「相信大家從各項政策的推動上都能感受到」。

蔡英文提到，政府持續協助中小企業拓展新南向市場。在資金面，開辦「新南向信用保證方案」，可提供總額500億元的保證融資額度，全力協助前往投資的中小企業，可以順利取得營運發展資金。

她以機械產業為例，去年在智慧機械的助攻下，機械產業成為台灣第三個兆元產業。未來，機械業將持續朝智慧機械和智慧製造邁進，希望在2025年總產值達到兩兆元。

蔡英文強調，政府一定會跟中小企業一起面對挑戰、實踐目標。「從我們努力解決企業的五缺問題可知，面對中小企業的需求和問題，政府絕對不會坐視不管」。

最近經濟成長很好，中小型內需商家就數據上也有成長。不過她說，在轉型過程中，的確有部分廠商會受到影響。因此，行政院與經濟部針對「中小型內需產業」受影響的廠商，都會提供協助。

蔡英文強調，有任何問題，政府和民間一起來面對和解決。「不論是機械業，或是各領域產業的發展，我們都會持續整合產官學研的能量，給中小企業最大支持，守住現有優勢，挑戰全新未來」。

(工商 )