痛得嫑嫑！賊闖民宅行竊 屋主下體「中槍」

王姓慣竊犯下多起竊盜案，還曾因闖空門失風，拿空氣槍射傷屋主下體，警方上門逮人，起出槍彈。（蔡依珍翻攝）

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王姓慣竊犯下多起竊盜案，還曾因闖空門失風，拿空氣槍射傷屋主下體，警方上門逮人，起出槍彈。（蔡依珍翻攝）

王姓慣竊犯下多起竊盜案，去年更闖入楊梅一處民宅，卻失風遭詹姓屋主發現，王男竟持空氣槍朝詹男下體連開兩槍，屋主當場倒地、無法反抗，王男得手萬元後逃逸，警方循線逮人，未查獲空氣槍，卻在王家起出獵槍和上百顆子彈和底火，王男被依加重竊盜、加重強盜罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

55歲王姓慣竊曾因持槍入獄，出獄後仍不知向善，靠偷東西賴以為生，多次偷車四處犯案、躲避查緝，去年初曾和2名同夥組竊盜集團，闖入世紀鋼鐵、竊走價值10餘萬元的電纜和鋼材後變賣，2名同夥被逮遭判刑，王男曾逍遙法外，持續偷車行竊，至少犯下7起竊盜案。

王男去年愚人節凌晨，竊得路邊停放的小貨車代步，行經楊梅，看見一家鐵捲門未緊閉，闖入行竊，卻被詹姓屋主發現，王男竟持空氣槍朝詹男下體連開2槍，導致屋主生殖器表皮破損受傷、無法抵抗，王男持槍恫嚇，強行取走皮夾內上萬元現金和證件後逃逸，同一天又闖進魚寮旁的鐵皮屋內，偷走裡頭的家電、衣物、櫻花樹苗和電纜線等物。

法網恢恢，王男隔天遇警盤查，棄車逃逸，警方從車上起出假髮、又在其他台贓車上尋獲麻布手套、帽子等，都驗出王男DNA，循線上門竟在家中起出獵槍、7顆子彈和223顆彈頭，王男落網後坦承不諱，被桃檢依加重竊盜、加重強盜罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

(中時 )

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