連開門都有專人!愛女上大學 富爸爸送12管家陪讀

2018年09月10日 14:03 中時電子報 吳映璠

上層社會豪奢無極限！英國《太陽報》（The Sun）報導，一名印度億萬富豪愛女心切，在女兒即將成為大一新鮮人時，特地聘僱包括管家在內12名員工，幫助女兒順利度過新鮮人時期及之後四年校園生活。

報導指出，這名富豪千金即將入讀蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews），成為威廉王子、凱特王妃學妹。

她的雙親心疼女兒和他人擠校園宿舍，特地買了一間豪宅供她入住，還額外召聘包括管家在內12名僕人，打理生活起居。另根據《每日郵報》（DailyMail）報導，受僱員工包含男女管家、男女僕、園丁、廚師及司機。

召聘廣告於8月刊出，其中關於男僕的工作內容寫著「幫主人擺盤及上菜」，女僕則負責叫醒主人、幫忙梳妝、衣櫃整理及採買，甚至是「不管任何時機，都要盡可能幫主人開門」等，富豪開出的相應條件則是年薪3萬英鎊，相當於新台幣120萬元。

(中時電子報)