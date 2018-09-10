50個滑草板不翼而飛 林秀惠將再捐50個

2018年09月10日 14:01 中時 葉書宏

新北市議員林秀惠上月捐贈50個滑草板供民眾使用。（葉書宏翻攝）

新北市議員林秀惠上月捐贈50個滑草板供民眾使用。（葉書宏翻攝）

新北市政府今年6月啟用中和員山公園，打造長達20公尺彩繪溜滑梯，還有親子滑草坡、室外滑索道等3大亮點遊具，彷彿一座小型遊樂場；有小朋友利用厚紙板當坐墊，市議員林秀惠得知後認為相當危險，8月捐贈50個滑草板供民眾使用，半個月時間過去滑草板全數不翼而飛，林秀惠呼籲，「若民眾不小心帶回家，應盡速放回原處。」

林秀惠表示，滑草坡相當受大小朋友喜愛，但有小朋友利用厚紙板當坐墊，讓她相當不忍心，上月24日捐贈50個滑草板，供民眾免費使用，半個月過去，她於9月7日再前往公園，卻發現50個滑草板不翼而飛。

林秀惠說，滑草板供不特定民眾使用，並非屬於個人財產，若民眾不小心帶回家，應盡速放回原處，讓其他民眾也可以使用，另外，11日將再捐贈50個滑草板，每個滑草板市價150元至200元，讓大小朋友都可以享受滑草樂趣；另外，將請工務局設置大型告示牌，盼民眾發揮公德心。

中和警分局表示，滑草板供不特定民眾使用，若要依據侵占罪辦理恐有難度，除非是某位特定人士一次帶走多個滑草板，才會涉及侵占，呼籲民眾發揮公德心，不要將滑草板帶回家。

(中時 )