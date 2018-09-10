曾國城氣勢壓軸紐約時裝秀 笑稱走伸展台像傳宗接代

藝人曾國城以一身麵條為靈感的褲裝，為台灣設計師周裕穎品牌JUST IN XX 2019春夏紐約大秀，擔任壓軸模特。（讀者提供）

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曾國城夫妻（中）與JUST IN XX設計師周裕穎夫婦於秀後開心合影。（讀者提供）

曾師傅終於踏上紐約時裝周伸展台！藝人曾國城除主持、戲劇等演藝事業表現可圈可點外，投資經營的「曾拌麵」更是美食圈內的話題商品，現在他又多了個身分，走上紐約時裝周伸展台的首位台灣綜藝主持人。

在台灣設計師周裕穎操刀品牌JUST IN XX的邀請下，曾國城以模特之姿粉墨登場，前後演繹兩套品牌2019春夏系列的不同服飾，最後則換上一襲以麵條為靈感的街頭感褲裝，為大秀壓軸閉幕。而剛走完秀回到後台的他，情緒十分激動，直說需要冷靜一下，卻仍不忘幽默本性發表起自己對這場模特處女秀的感想：「因為這是一個你準備半天，只是為了那一分鐘、兩分鐘。如果我今天只有一套衣服的話，我忙了一整個禮拜就為了那兩分鐘耶！跟傳宗接代一樣，好緊張喔！」

曾國城坦言，在他得知周裕穎要邀請他走秀的那刻，第一個想法就是：「我在想他是不是走投無路了，我在想他是不是缺乏創意，為什麼有這樣的奇想。」但在得知設計師以「回歸真實、挖掘不同」為靈感的創作理念後，他也毅然決然挪開手邊工作飛抵紐約力挺品牌，還開玩笑說：「就算是拋妻棄子都要來。」

熱愛美食的他，被問到行前是否有為大秀施行減肥計畫時，他立馬妙語如珠得答道：「『減肥』這兩個字不能出現，這兩個字有點褻瀆了我的身材，我有控制體重，因為不好減，但控制可以，減肥表示是肥才要減，目前是暴瘦（的狀態）。」而外國秀導也在開秀前5分鐘內，為他的台步進行惡補，並令他打消原本要以「媽祖繞境」出場的念頭，收起笑容，酷帥呈現衣服的個性。

對於今天秀場上的台步表現，曾國城給自己打了比及格好一點的70分，並指出：「每件衣服有他的氣質跟訴求，我還在抓，還不太懂，剩下的30分就留給身材跟更多的表現。」

(中時 )

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