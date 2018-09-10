各方勢力覬覦140億改建案？ 陳景峻：不知道背後有誰

身兼北農董事長的北市副市長陳景峻10日上廣播節目，認為柯文哲可能因北農議題，加強輔選力道。（《POP搶先爆》提供）

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北農改建案預算高達140億，外傳各方勢力虎視眈眈，身兼北農董事長的副市長陳景峻10日上廣播節目表示，他不知道後面是否有甚麼政治利益跟官商勾結，但他覺得柯文哲會想說因為選舉到了，被用這個議題攻擊，這也是自己身為中央跟北市溝通橋梁最害怕的狀況，「搞不好柯一個不舒服，就去加強輔選力道，該怎麼辦？」

陳景峻表示，吳音寧所提出的案子沒有經過北董事會的經銷商董事討論，連開放的市府或議會討論都沒有，而是放給議員攻擊北市府，任何不符合行政倫理跟程序，柯文哲才會對此非常生氣；對於吳音寧遲遲不進入議會備詢，陳景峻說，大家都很感冒，連之前跟農委會主委林聰賢協商過都沒有辦法，認為如此政治操作不僅會傷到北市府，更會傷到北農跟中央政府。

陳景峻表示，之前說北農去福岡市場考察其實也不對，解釋外界以為的考察只是慰勞員工的行程，實際的考察是前一個禮拜，但北農如今也沒有公布當時專家學者的意見，他也質疑，福岡市場比第一果菜市場多3倍的土地，而且是以冷藏為主，不是拍賣為主，第一果菜市場98%都屬於拍賣，這樣可以參考嗎？

陳景峻指出，吳音寧提出的建議案內，說要大量提出冷凍鏈的比例，但台北市屬於消費地，認為如果有冷凍庫當然很好，但也要考慮土地是否夠用，主持人黃光芹則質疑是否有冷凍鏈業者介入，陳則低調表示「冷藏要有，但要不要當主體要討論。」

面對北農紛擾不斷，陳景峻也說，自己過去已向柯文哲請辭董事長至少4次，認為每次風暴點都是自己要扛，而工程營建跟行銷都不是他在管，但他認為如果有機會可以幫民眾服務，還是會繼續努力。

(中時 )

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