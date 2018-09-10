繼召回3國使節後 美再取消「中美洲安全會議」

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王嘉源／綜合報導

美國召回中美洲三國使節以示對台灣的聲援，短短兩天後又宣布，取消本周在華府與「共榮聯盟」（Alliance for Prosperity）成員國舉行的「中美洲安全會議」。而針對美國召回使節一事，巴拿馬總統瓦雷拉9日促請對方尊重主權，稱「我們尊重其他主權國家的決定，而我們也會要求同等的尊重。」

華府9日宣布取消「共榮聯盟」會議。這個區域安全和經濟會議原定在華府舉辦，美國國務院解釋延期是因為「排程衝突」（scheduling conflicts），且已經獲得與會國家的同意。

美國在2014年的兒童難民危機後宣布「共榮聯盟」計劃，承諾資助宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多上億美元，透過開發和治安資金打擊幫派，以遏止湧到美國的難民潮。薩爾瓦多上月與中華民國斷交後，美國聯邦參議員盧比歐曾在Twitter上表示，會考慮將該國移除美國的「共榮聯盟」計劃。

美國和中美洲國家的關係近期接連受到挑戰，先是美國推出強硬的反移民政策，後有薩爾瓦多與台灣斷交。一位匿名的國務院官員針對取消「共榮聯盟」會議表示：「我們正在探討其他日期。我們承諾與薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯合作，應對區內的安全、繁榮和管治挑戰。」

但是薩爾瓦多卻把矛盾指向美國，稱這是華府的決定，他們對原因毫不知情，對會議取消感到遺憾。宏都拉斯和瓜地馬拉則與美國口徑一致。宏都拉斯副外長巴拉奧納（José Isaías Barahona）說：「當再敲定會議日期後，薩爾瓦多肯定會與宏都拉斯、瓜地馬拉一起出席。」

美國政府7日宣布，召回駐薩爾瓦多、多明尼加和巴拿馬這三個中美洲國家的使節，作為它們與中華民國斷交的反制措施。巴拿馬總統巴雷拉9日發表聲明回應說，「我們尊重其他國家的獨立決策，我們也將永遠要求其他國家尊重我們的決策。」

瓦雷拉指出，巴拿馬和美國一直合作「打擊組織犯罪、毒品走私與恐怖主義」，並且共同支持民主與自由。同時強調，「作為一個主權國家」，巴拿馬會基於本國利益，「自主做決定」。

(中時 )

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