台中》台中港2.0計畫 打造海線觀光亮點

高美濕地擁有世界級美景，台中市府將推動成為生態保育及觀光教育場所。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市府推動台中港2.0計畫，打造觀光生態廊道。（盧金足攝）
台中市府副市長張光瑤看好台中港特區，離岸風電產業也將帶動海線起飛，帶來許多產業發展與就業機會。（盧金足攝）
台中市府農業局長王俊雄表示，將配合前瞻計劃，爭取中央投資10億元，打造梧棲漁港成為國際級觀光休閒漁港。（盧金足攝）

台中市府農業局、觀光旅遊局10日在於市政會議專案報告，市府推出「台中港2.0計畫」，結合北段生態觀光園區，興建海洋生態館、梧棲觀光漁港、電力博物館等，讓台中港不僅傳統工業港，還兼具商務、觀光等功能，日本三井不動產集團投資Outlet Park，海空雙港優勢作為重要國際門戶，打造海線觀光亮點。

市府農業局王俊雄、觀光旅遊局主任秘書莊右孟今天在市政會議進行「海岸漁業資源保育、漁港規畫暨生態觀光專區推展成果」專案報告，提出台中港2.0計畫，將分區打造生態觀光專區、商務觀光特區、工業綠能專區，短期推動電力博物館、海洋生態館建設，以及台中港郵輪碼頭設置地點及用地取得。

王俊雄表示，台中港觀光生態廊道，中長期發展是高美濕地至梧棲漁港整體規畫，朝向國際觀光發展，打造北段生態觀光區，並配合前瞻計劃，爭取中央投資10億元，打造梧棲漁港成為國際級觀光休閒漁港。

觀旅局主任秘書莊右孟強調，以「南高美、北大安」作為海線雙星發展主軸，持續推動生態、休閒及永續觀光，並配合107年底三井OUTLET購物中心開幕，連結北段觀光生態區，朝向國際生態與水岸購物觀光圈發展。

台中市府副市長張光瑤指出，市府提出捷運藍線延伸至台中港區內，並獲中央同意，離岸風電產業也將帶動海線起飛，帶來許多產業發展與就業機會，全力積極完善在地交通，迎接各項發展。

「打造梧棲漁港，加速海線整體發展！」張光瑤說，農業局向農委會漁業署提出「提升國際觀光漁港評估規畫案」計畫內容，爭取中央挹注資源，加速梧棲漁港轉型。

此外，高美濕地不但有世界級美景，高美濕地遊客服務中心也在7月下旬開始試營運，市府將推動高美濕地生態保育及觀光教育場所。

(中時 )

各方勢力覬覦140億改建案？ 陳景… 台北》北市府5萬職缺退休公教優…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。