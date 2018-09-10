台中》台中港2.0計畫 打造海線觀光亮點

2018年09月10日 14:22 中時 盧金足

台中市府推動台中港2.0計畫，打造觀光生態廊道。（盧金足攝）

台中市府副市長張光瑤看好台中港特區，離岸風電產業也將帶動海線起飛，帶來許多產業發展與就業機會。（盧金足攝）

台中市府農業局長王俊雄表示，將配合前瞻計劃，爭取中央投資10億元，打造梧棲漁港成為國際級觀光休閒漁港。（盧金足攝）

台中市府農業局、觀光旅遊局10日在於市政會議專案報告，市府推出「台中港2.0計畫」，結合北段生態觀光園區，興建海洋生態館、梧棲觀光漁港、電力博物館等，讓台中港不僅傳統工業港，還兼具商務、觀光等功能，日本三井不動產集團投資Outlet Park，海空雙港優勢作為重要國際門戶，打造海線觀光亮點。

市府農業局王俊雄、觀光旅遊局主任秘書莊右孟今天在市政會議進行「海岸漁業資源保育、漁港規畫暨生態觀光專區推展成果」專案報告，提出台中港2.0計畫，將分區打造生態觀光專區、商務觀光特區、工業綠能專區，短期推動電力博物館、海洋生態館建設，以及台中港郵輪碼頭設置地點及用地取得。

王俊雄表示，台中港觀光生態廊道，中長期發展是高美濕地至梧棲漁港整體規畫，朝向國際觀光發展，打造北段生態觀光區，並配合前瞻計劃，爭取中央投資10億元，打造梧棲漁港成為國際級觀光休閒漁港。

觀旅局主任秘書莊右孟強調，以「南高美、北大安」作為海線雙星發展主軸，持續推動生態、休閒及永續觀光，並配合107年底三井OUTLET購物中心開幕，連結北段觀光生態區，朝向國際生態與水岸購物觀光圈發展。

台中市府副市長張光瑤指出，市府提出捷運藍線延伸至台中港區內，並獲中央同意，離岸風電產業也將帶動海線起飛，帶來許多產業發展與就業機會，全力積極完善在地交通，迎接各項發展。

「打造梧棲漁港，加速海線整體發展！」張光瑤說，農業局向農委會漁業署提出「提升國際觀光漁港評估規畫案」計畫內容，爭取中央挹注資源，加速梧棲漁港轉型。

此外，高美濕地不但有世界級美景，高美濕地遊客服務中心也在7月下旬開始試營運，市府將推動高美濕地生態保育及觀光教育場所。

(中時 )