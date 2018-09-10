平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展 不少人看出感動

2018年09月10日 14:29 中時 范振和

花蓮聲樂家彭興讓高歌一曲，林道生老師（右）聽得入神。（范振和攝）

花蓮文化局祕書蔡樹芬、徐榛蔚、林道生、葉日松（前排由左至右）等多人為手稿展出成功祝福。（范振和攝）

花蓮客家文學家葉日松淚訴與音樂大師林道生相知相惜一甲子的心路歷程。（范振和攝）

重編與創作歌曲1300多首的84歲音樂大師林道生，是台灣音樂界的國寶，花蓮縣文化局10日上午推出「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」，82歲的文學家葉日松抱病淚訴一甲子交往的心路歷程，縣長參選人徐榛蔚等多人都紅了眼眶。

84歲的林道生於花蓮師範學校求學期間，受恩師張人模啟發，採集原住民歌謠，張人模期許能將這些歌謠創作為室內樂曲，影響他創作至深。爾後，進入長達近40年的戒嚴和白色恐怖時期，林道生的作曲型態涵蓋獨唱曲、合唱曲、反共愛國歌曲、現代音樂、原住民歌謠改編、原住民藝術音樂等，充分反映社會環境風向。

縣長參選人徐榛蔚感性地從兒子要她戴耳機聽音樂說起，表示林道生老師不只是國寶，更如母親般保存、呵護著本土音樂，「城市因人而偉大」，期盼大家共同尋找花蓮的音樂，如同林道生讓花蓮「這麼美妙，這麼花蓮！」

82歲的客家文學家葉日松由太太陪同抱病參加，他表示，他的詩詞透過林道生五線譜的律動，時而化成蝴蝶時而化成青鳥，飛過海洋、遨遊天際，他和林道生相知相惜60餘年，他只是平凡人，而林道生並不平凡，是「一個清醒的靈魂，不斷創造不朽的樂章！」

葉日松儘管身體不適，依然堅持參加開幕展，不斷拭淚談過往，徐榛蔚也紅了眼眶，上前給了一個大大的、溫暖的擁抱，與會人士音樂家彭興讓在座談會中，即興高歌一曲《你來》，贏得熱烈掌聲，場面溫馨。

文化局祕書蔡樹芬、東華大學老師潘繼道、詩人陳黎等人紛紛指出，林道生對台灣音樂史的貢獻在於原住民音樂採集，和運用原住民歌謠為元素的創作藝術歌曲。文化局圖書館9月10日起至10月31日止，將林道生的創作手稿以「私房拾綴－音樂家小故事」等3個主題展出，值得靜心欣賞。

(中時 )