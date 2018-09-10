瑞典大選無政黨過半 組閣將相當困難

2018年09月10日 14:37 中時 鍾玉玨

瑞典9日大選投票結束，結果顯示左翼執政聯盟和在野中間偏右聯盟，分別取得144席及143席，雙方只差1席，但均未及過半數的175席。兩個聯盟都表明不會與極右反移民的「瑞典民主黨」合作。總理洛夫文（Stefan Lofven）表態不會辭職，將會與在野黨商討跨陣營合作。

開票結果顯示，社會民主黨、綠黨、左派黨共組的中間偏左「國家議會聯盟」得票率為40.6%。在野四黨（溫和黨、中央黨、自由黨、基督教民主黨）共組的中間偏右「聯盟」（Alliance）得票率為40.3%，執政聯盟僅比在野聯盟多出一席。

社會民主黨獲28.4%選票，仍是國會第一大黨，但得票率是逾100年來最低。選前來勢洶洶的瑞典民主黨的得票率較預期差，但成績仍大躍進，拿下17.6%選票，遠高於4年前12.9%的得票率。

但左翼與右翼都未達過半所需的175席，必須與其他政黨合作才能組閣。中間偏右「聯盟」領袖、溫和黨黨魁克里斯特松（Ulf Kristersson）向洛夫文喊話，希望他趕快下台，洛夫文則表示自己不會離職，但也不會和極右「瑞典民主黨」合作。

瑞典民主黨黨魁奧克松表示，對於和所有政黨合作持開放態度，並希望將選票化成具體的影響力，又指是次結果對該黨而言已是勝利。奧克松欲成為「造王者」，但不論是社會民主黨為首的左翼還是溫和黨為首的右翼聯盟，都已表明不會和瑞典民主黨籌組政府。

不過左右兩大陣營過去從未聯合執政，因此瑞典政治學者普遍認為，選後的組閣過程匯相當困難，可能是最複雜的一次。

(中時 )