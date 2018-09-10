MLB》瘋龐砸人洩憤 反被轟滿貫全壘打

2018年09月10日 14:38 中時電子報 盧品青

This ball has been ejected from today's game. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/Jn0S7xb921 — Milwaukee Brewers (@Brewers) 2018年9月9日

巨人左投龐加納(Madison Bumgarner)疑似用觸身球洩憤，沒想到被對手回敬1支滿貫全壘打！巨人10日對戰釀酒人，雙方在6局下因觸身球衝突清空板凳，最後釀酒人史構普(Jonathan Schoop)開轟打垮瘋龐，以6-3搶下勝利。

釀酒人布勞恩(Ryan Braun)首局敲出二壘打攻下1分，4局下敲出深遠飛球被接殺。布勞恩經過投手龐加納身邊時說了一句：「投得好，精采的對決。」瘋龐以為布勞恩在向他挑釁。

6局下龐加納逮著機會，一記時速92英里內角球打中布勞恩手臂，釀酒人主場觀眾噓聲大作，一陣爭吵後兩軍衝出休息室對峙。結果龐加納居然沒事，釀酒人總教練康索(Craig Counsell)暴跳如雷，但他對主審抗議時口氣不佳，遭驅逐出場。

觸身球之後形成兩人出局滿壘，龐加納繼續投球，輪到史構普打擊。史構普賽後承認他當時壓著滿腔怒火打球，腎上腺爆發的他將一記偏低內角切球拉打到左外野，歐買尬，逆轉的滿貫全壘打！

史構普跑回本壘，興奮的隊友紛紛衝出迎接，一壘審還得親自過去把釀酒人球員趕回休息室。史構普說：「讓我想起去年的經典賽，這一刻我會永遠記得。」龐加納砸人的代價是吞下本季第6敗(5勝6敗)，以及個人生涯第4次被敲滿貫轟。

釀酒人在國聯中區只落後小熊2場勝差，並在國聯外卡榜單暫居第1，身後的紅雀、道奇都追得很緊，每一場勝利都很寶貴。

(中時電子報)