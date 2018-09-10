水轟基隆 市府上緊發條災復

2018年09月10日 14:33 中時 張穎齊

基隆市新西街207巷1棟違建民宅遭到大雨侵襲，坍塌下陷，基隆市長林右昌立即指示都發處於9日晚間連夜拆除。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌10日前往新西街、復興路等地勘災，並表示加速災後重建工作，同時從寬認定補助災損。（基隆市政府提供）

基隆市新西街207巷9日上午出現「黃金瀑布」。（翻攝自基隆人大小事臉書）

基隆市9日上午遭到雨彈強襲，市區多處淹水，其中以復興路與新西街最為嚴重，復興路212巷因為排水系統改善工程延宕，導致3度淹水，新西街207巷則因1處違建下方的涵管老舊破裂，而出現「黃泥瀑布」的情況，引起民怨沸騰。市長林右昌10日上午前往2處視察，指出加速災後重建工作，並從寬認定補助災損。

林右昌說，市府在9日災害發生後，立即對於當地的土地權屬進行清查，發現該處土地有部分租用、部分占用，經過都發處連夜將後方增違建戶進行拆除，至於旁邊的鋼棚雖然有向國有財產署辦理租用，但也屬於違建，在與屋主協調後一併拆除。

林右昌表示，新西街山坡地的逕流量太大，經過市府工務處與相關技師討論後，初步決定從上方坡地的排水系統重建，等到上方拆除完成後，未來會設立排樁等防護設施，確保周邊民眾的安全。

他還指出，市府會協調林務局與國有財產署，把新西街上方的山坡地的排逕流與產業道路排水系統進行截流，避免太多逕流直接灌注到低窪地區，維護當地居民的安全。

隨後，林右昌又在台電基隆區處長王仁炳的陪同下，趕到復興路212巷口，協調加速推動當地排水工程，經過會商結果，台電表示，會在9月14日完成高壓電纜遷移工程，預計可以在15天內完成150公分寬的排水箱涵，較原本60公分寬的排水管，提升數倍的排水效率，屆時就可望解決當地淹水問題。

此外，稅務局人員在林右昌的指示之下，10日上午便會同國稅局前往復興路及新西街關心受災民眾，勘查受災情形，主動辦理減免及輔導受災的納稅義務人申報各項作業，減輕受災市民稅負及災後重建工作負擔。

(中時 )