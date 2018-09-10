狂男攻擊總統府女憲兵 兩天後KTV鬧事遭羈押

53歲林姓男子6日闖總統府企圖攻擊女憲兵遭制伏送辦。（資料照，謝明俊攝）

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53歲林姓男子上周假藉問路，持刀攻擊總統府女憲兵，被移送台北地檢署，因籌不出1萬元保金，檢方改諭令限制出居後釋回；未料，前天(8日)晚間，林男跑到KTV鬧事，並對員警爆粗口，再被依妨害公務罪法辦，北檢審酌林男四處鬧事且居無定所，將他聲押獲准。

檢警調查，林男老家在台南永康，多年前北上四處打零工，近來在新北市某環保公司上班，住在公司宿舍，9月6日因假籍問路，作勢攻擊22歲吳姓女憲兵，但隨即遭憲兵制伏。警方最後將他依妨害公務、傷害罪嫌送辦，吳被移送時還高喊「我愛蔡英文」。

檢方訊後諭令林男1萬元交保，但他覓保無著，檢方改諭令限制住居後，但2天後，林男偷開走公司貨車，到北市復興北路的星聚點KTV鬧事。

檢方調查，林男前往KTV鬧事前，曾留下1封遺書，內容提及自己若遭遇不測，請老闆將遺書轉交給總統蔡英文，之後他便開著貨車到KTV，不但對KTV員工叫罵，拿東西砸玻璃，警方獲報到場，他竟又朝員警罵三字經，再被依妨害公務等罪法辦。

庭訊時，林男供稱他是到KTV處理消費糾紛，因為身上沒錢，才借開公司的貨車；檢方訊後，認為林男居無定所且四處鬧事，檢方訊後，認為林男有逃亡及重複實施犯罪之虞，以預防性羈押為由，向法院聲押林男獲准。

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